La CIA sobre Assange: "No és cap exemple de veritat"

La CIA ha respost avui al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, i ha considerat que l'australià no és cap exemple "de veritat i integritat". "Tot i els esforços d'Assange i els de la seva classe, la CIA continua recol·lectant sense descans informació d'intel·ligència a l'estranger per protegir els Estats Units de terroristes, nacions hostils i altres adversaris", ha afirmat en un breu comunicat la portaveu de la CIA, Heather Fritz Horniak.

Les tecnològiques es protegeixen després de l'atac

La CIA contesta així a la roda de premsa que Assange ha fet a través d'internet des de l'ambaixada equatoriana de Londres on està refugiat, en què ha assegurat que l'agència nord-americana "ha perdut el control de tot el seu arsenal d' armes cibernètiques", que podrien estar al mercat a negre a disposició de 'hackers' (pirates informàtics) de tot el món.

El portal WikiLeaks, dirigit per Assange, va filtrar aquesta setmana milers de documents que descriuen un suposat programa secret de 'hacking' de l'agència nord-americà destinat a penetrar mitjançant un sofisticat programari en telèfons intel·ligents i ordinadors connectats a Internet.

WikiLeaks va afirmar que els seus documents revelen que la CIA havia aconseguit saltar-se els protocols de seguretat d'un ampli rang de companyies i productes d'Europa i Estats Units, com l'iPhone, els telèfons Android i fins a televisors intel·ligents de Samsung, que suposadament poden convertir-se en micròfons encoberts.

En la seva roda de premsa, Assange ha qualificat de "devastador acte d'incompetència" per part de la CIA que s'hagi distribuït el programari destinat a entrar en ordinadors, telèfons i televisions intel·ligents.

Fins ara la CIA s'ha negat a fer comentaris sobre l'autenticitat dels suposats documents d'intel·ligència revelats per WikiLeaks i ha defensat que, com a part de la seva missió per protegir els nord-americans, és ser "innovadora" a l'hora de recol·lectar informació d'intel·ligència a l'estranger.