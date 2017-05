La cimera del G-7 debat sobre terrorisme, aïllada a 8 quilòmetres de la premsa

Els integrants de l’anomenat G-7, el selecte grup dels països més industrialitzats del món - Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit-, han començat aquest divendres una cimera de dos dies a la localitat de Taormina, a l’est de Sicília, on parlaran de terrorisme i de l’amenaça global de l’Estat Islàmic. I més després del brutal atemptat de dilluns a la nit a Manchester, al Regne Unit, on almenys 22 persones van morir i 59 més van resultar ferides. Però ho faran totalment aïllats. Les mesures de seguretat no havien sigut mai tan exagerades.

Taormina ha quedat completament segellada, fins al punt que el centre de premsa on es localitzen tots els mitjans de comunicació està situat a vuit quilòmetres de distància, en una localitat veïna anomenada Giardini Naxos. Només els periodistes gràfics són traslladats en autocars al lloc on la cimera s’està desenvolupant per prendre imatges en moments determinats. La informació, consegüentment, està completament controlada.

Alguns dels líders polítics assistents a la cimera no havien participat mai en cap trobada d’aquest tipus. Per exemple, s’hi estrenen el president dels Estats Units, Donald Trump; el de França, Emmanuel Macron; la primera ministra britànica, Theresa May, i el primer ministre d’Itàlia, Paolo Gentiloni. També hi són presents el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau; el del Japó, Shinzo Abe; i els presidents de la Comissió Europea i el Consell Europeu, Jean-Claude Juncker i Donald Tusk, respectivament.

La cimera es divideix en sis sessions, de les quals avui se’n celebren tres, dues al matí, en les quals es parlarà precisament sobre seguretat internacional i política exterior. El primer ministre italià, Paolo Gentiloni, es va mostrar convençut que la trobada serà productiva. "En sortirà un compromís comú contra el terrorisme", va escriure a Twitter, una xacra que han patit directament cinc dels set països membres del G-7.

A la trobada de la tarda, en canvi, es parlarà de comerç internacional i dels acords sobre el clima i el medi ambient, temes que es preveuen espinosos tenint en compte que les postures de Trump no coincideixen amb les dels seus socis. El president nord-americà defensa el proteccionisme, desconfia del multilateralisme, i estudia retirar-se de l’Acord de París sobre el clima per no perdre competitivitat davant la Xina.

Amb tot, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, s'ha mostrat categòric sobre aquest tema aquest divendres en una roda de premsa. "Creiem que l’Acord de París s’ha d’implementar completament", va respondre quan un periodista li va preguntar sobre els recels de Trump a l’esmentat pacte sobre medi ambient.

A banda de les sessions de treball, els líders polítics també tindran temps per fer turisme. Per exemple, avui han començat la jornada a les 11.30 hores amb una visita a l’emblemàtic teatre grec de Taormina. Ha estat un dels breus moments en què la premsa ha tingut accés al lloc de la cimera. Però no per fer preguntes, només per fer fotos. Al vespre els mandataris assistiran a un concert, també en aquest mateix teatre, ofert per l’Orquestra Filharmònica de La Scala de Milà.

Així mateix, algunes obres d’art s’han traslladat a Taormina per a l’ocasió, com ara l’autoretrat de Leonardo da Vinci 'Tabla Lucana', i també pintures de Caravaggio i Antonello da Messina. Taormina es considera una de les perles del Mediterrani, i és coneguda per la impressionat panoràmica que ofereix del volcà Etna, el més alt i actiu d’Europa. Inicialment la cimera s’havia de celebrar a Florència, però l’ex primer ministre italià Matteo Renzi va decidir canviar el lloc després que un líder internacional li digués que "Sicília és terra de màfia". Renzi va voler així trencar prejudicis.

Taormina és una localitat que té uns 11.000 habitants i, malgrat això, 9.950 militars s’han desplegat al seu terme municipal. O sigui, gairebé un agent per cada veí. També s’han instal·lat mil sensors, càmeres i lectors de matrícules als carrers, i s'han tancat totes les carreteres d’accés a la localitat. Tanmateix, el govern italià ha suspès l’espai Schengen, i els vaixells que rescaten immigrants al Mediterrani no podran atracar a Sicília durant aquest cap de setmana.