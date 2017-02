La UE donarà una resposta conjunta al veto de Trump però no el condemnarà

La resposta de la UE al veto del nou president dels Estats Units, Donald Trump, als estrangers procedents de set països de majoria musulmana ha estat fins ara bastant tímida. Només el president del Consell Europeu, Donald Tusk, es va atrevir a dir que Trump "és una amenaça per a la UE".

Els líders europeus es reuneixen aquest divendres a La Valletta, la capital de Malta, en una cimera per intentar consensuar una resposta conjunta a la política de Trump, però el missatge no inclourà cap condemna explícita al decret que prohibeix l'entrada al país dels ciutadans dels set països afectats.

El desafiament del president nord-americà ha provocat onades d'indignació a tot el món, però no ha tingut una resposta contundent des de la majoria de grans capitals europees. Segons fonts comunitàries, els líders intentaran enviar avui un " missatge d'unitat" davant la política de la nova administració nord-americana, però el missatge no suposarà elevar el to contra Trump.

Valors europeus contra el populisme

Alguns països, apunten les mateixes fonts, prefereixen "no sobrereaccionar". El text que faran públic els líders es limitarà a defensar els valors europeus davant el populisme, però ni tan sols s'anomenarà directament Donald Trump.

La Unió Europea ha encetat un any polític molt delicat, amb eleccions a Holanda, França i Alemanya, i amb la difícil negociació del Brexit. L'arribada al govern nord-americà de Donald Trump complica encara més la política comunitària –pot canviar radicalment les relacions transatlàntiques– i torna a posar a prova la cohesió dels socis europeus. La voluntat dels líders és mantenir-se units davant de tot plegat.

May torna a ser apartada

A l'agenda de la cimera també hi ha el debat sobre futur de la UE sense el Regne Unit. De fet, el Consell Europeu informal no comptarà amb la presència de la primera ministra britànica, Theresa May, com ja ha passat en altres trobades informals des del referèndum de Brexit.

El tercer tema de la cimera serà la immigració. Els socis europeus tenen previst debatre mesures per aturar l'arribada d'immigrants per la ruta central del Mediterrani. Les propostes se centren a actuar a Líbia, des d'on surten la majoria de persones que arriben per aquesta ruta. Brussel·les va posar sobre la taula un pla, que debatran els líders, que proposa reforçar la lluita contra les màfies ampliant la formació dels guardacostes de Líbia, entre altres iniciatives.