Un cinc estrelles per als senyors del terror

A la vora del riu Tigris, a la ribera oriental, s’eleva com una piràmide truncada l’Hotel Internacional Nínive, o més aviat el que queda d’aquesta propietat de luxe. L’hotel és al barri d’Al-Arabi de Mossul, que va ser un dels últims a ser alliberat per les forces iraquianes a finals de gener. Durant els dos últims anys, l’Estat Islàmic ha assumit la direcció i gerència d’aquest resort de vacances amb piscina i barra de bar, jardins amb fonts, pistes de tenis, sala de fitness i dos salons per a banquets, i l’ha modificat d’acord amb la seva doctrina radical. La nova direcció el va rebatejar com a Hotel dels Hereus i les seves 262 luxoses habitacions amb impressionants vistes al Tigris estaven reservades per a l’elit de l’EI i les seves famílies, els únics que podien pagar-se la privilegiada estada. Per allà hi van passar els ministres del Daeix [acrònim en àrab del grup jihadista] i el mateix Abu Bakr al-Baghdadi quan venia de visita a Mossul.

Les banderes de països occidentals que onejaven en els pals a l’entrada de l’hotel van ser reemplaçades per la insígnia negra i blanca de l’EI. Amb cisell i martell els jihadistes van treure els relleus d’éssers mitològics assiris que decoraven els murs per deixar-los totalment llisos. La gerència va canviar el menú del restaurant perquè tots els aliments fossin halal (permès a l’islam) i en la carta de begudes només s’oferien sucs, begudes gasoses i còctels sense alcohol.

En la inauguració del reformat Hotel dels Hereus s’hi va convidar la premsa local. “Hi havia jihadistes de totes les nacionalitats”, amb llargues barbes, que van canviar l’uniforme militar per camisa i pantalons amples de color blanc, explica el Luei, un periodista de Mossul. “Quan s’hi allotjava Al-Baghdadi hi havia un fort dispositiu de seguretat, fins i tot es tancaven alguns carrers perquè ningú pogués arribar al recinte de l’hotel”, recorda.

El Daeix va reclutar els seus propis empleats de confiança per treballar a l’hotel perquè l’accés era molt restringit. En aquest edifici s’hi van celebrar banquets de noces d’alts comandaments militars del grup amb esclaves iazidites o amb núvies estrangeres que venien a l’Iraq i Síria per casar-se amb jihadistes.

Entreteniment infantil

El ministeri de Propaganda del grup jihadista va enregistrar vídeos promocionals de l’hotel, mostrant la piscina il·luminada a la nit, la luxosa recepció amb el terra de marbre recentment polit o el parc d’atraccions que va muntar en una esplanada dins el recinte hoteler. L’EI va fer portar, de les veïnes localitats cristianes de Bartella i Al-Hamdaniya, una nòria, uns cavallets i altres atraccions infantils.

Ara a l’abandonat recinte firal llangueixen arraconats elefants rosa, ratolins de grans orelles i feres amb mirada tendra de cartró pedra que van servir per a l’entreteniment dels fills dels jihadistes.

Quan les hosts d’Abu Bakr al-Baghdadi van prendre, en molt poc temps, la ciutat de Mossul i part de la província de Nínive i es van estendre cap a la veïna Síria, l’EI va tancar tots els hotels i hostals. Però, després, quan el grup jihadista va intentar establir-s’hi i expandir el seu califat, va tornar a reobrir els hotels però remodelant-los per al compliment de l’estricte estil islàmic.

El que queda de l’hotel cinc estrelles de l’EI és avui un miratge alimentat per les llegendes populars. Durant l’ofensiva per recuperar la riba oriental de Mossul, el luxós complex es va transformar en la caserna militar dels jihadistes i es van instal·lar als baixos de l’hotel, on hi havia el gimnàs, els banys públics de la piscina i els magatzems. Van treure les màquines de peses, la cinta de córrer i les bicicletes estàtiques i van omplir de matalassos i queviures la sala de fitness. Allà es van atrinxerar els últims jihadistes de Mossul est fins que la policia federal i l’exèrcit iraquians, amb el suport dels bombardejos de la coalició internacional, van prendre l’edifici i “van matar 24 membres del Daeix”, explica el capità Buazer de la divisió de resposta ràpida de la policia federal.

Per la seva estratègica localització davant del barri d’Al-Sahur (a la riba dreta del Tigris), encara sota control de l’EI, l’hotel s’ha convertit en una posició militar que comparteixen la policia federal, l’exèrcit i un grup de forces especials de Dinamarca. Encara ara cal tenir molta precaució a l’hora de recórrer les instal·lacions hoteleres perquè a l’altra banda del riu hi ha apostats franctiradors de l’EI.

Carretera exclusiva

La luxosa recepció amb el seu polit terra de marbre, així com els dos restaurants, es va ensorrar pels bombardejos aeris. La planta baixa s’ha convertit en una caverna fosca plena de cables, muntanyes de runa i un embolic de ferros. Per accedir a les habitacions de l’hotel cal creuar per aquest lúgubre passadís intransitable. A les habitacions dels pisos més alts de l’hotel, completament desvalisat, hi ha les posicions dels franctiradors danesos.

Mentre controlava la zona, l’Estat Islàmic va construir una carretera, coneguda com la carretera del califa, per la qual només podien circular els vehicles oficials totterreny amb vidres tintats que tenien prioritat per evitar les cues que es formen a Mossul. Els jihadistes van portar buldòzers i pales excavadores i van destrossar part del lloc arqueològic assiri on el rei Sennàquerib va aixecar la seva metròpoli imperial, al segle VIII abans de Crist. La drecera condueix cap a l’Hotel Internacional Nínive i d’allà voreja el riu per creuar pel pont Quatre i arribar a la ciutat vella, al costat oest.