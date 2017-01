Un cineasta iranià, una nena siriana, un traductor iraquià i una veterinària de Glasgow: les víctimes del veto de Trump

La prohibició d'entrada als Estats Units als refugiats d'arreu del món i els ciutadans de set països de majoria musulmana que ha ordenat Donald Trump ha tingut un impacte immediat. Aquests són alguns casos dels afectats per la polèmica mesura.

Ali Abdi, doctorand d'antropologia

Un jove iranià atrapat en uns llimbs a l'aeroport de Dubai

Ali Abdi, doctorand d'antropologia a Nova York amb residència legal als Estats Units, explica a Facebook que ha quedat atrapat en uns llimbs a l'aeroport de Dubai. No pot tornar a l'Iran perquè ha denunciat el règim dels aiatol·làs, el seu visat a Dubai expira i ara no pot retornar als Estats Units. "El treball de camp és la base de la nostra disciplina. Vaig deixar Nova York el 22 de gener, dos dies després de la investidura de Trump. Ara soc a Dubai esperant el visat per entrar a l'Afganistan per una recerca. Sembla que aquesta ordre racista impedirà a residents com jo tornar al país on estudio, on haig de defensar la meva tesi".

Bana Alabed, nena d'Alep

"Els sirians no som terroristes"

La nena siriana de 7 anys que va tuitar en directe a través de la seva mare el setge d'Alep escriu una carta a una amiga als Estats Units.

"Estimada Gabriela, soc la teva amiga Bana Alabed. Pel que entenc de les notícies el president d'Amèrica ha prohibit els sirians. Estic molt trista. Per què el president Trump ens ha vetat? Nosaltres no som terroristes. Li vaig escriure fa uns dies per dir-li que ajudés els nens sirians, però ara ens veta. No ho entenc, per què? Quan era a Alep m'escrivies cada dia. Ens podrem conèixer algun dia?" La petita, que ja s'ha convertit en una figura pública, ara està exiliada a Turquia.

Iraquians detinguts al JFK

Intèrprets dels soldats nord-americans a l'Iraq, abandonats

Hamid Darwish i Haider Samir Alshawi, dos refugiats iraquians que havien treballat per a l'exèrcit dels Estats Units al seu país, van ser detinguts ahir a l'aeroport de Nova York, on feien escala, en aplicació del veto. El seu advocat va explicar a la BBC que no hi havia pogut tenir accés: "És escandalós que estiguem retornant la gent més vulnerable del món, gent que ha servit el nostre país, que fuig de la persecució, que té un estatut legal vàlid i que és detinguda tan bon punt arriba als Estats Units, sense accés a un advocat". Diverses ONG han emprès mesures legals i han pogut alliberar-los.

Asghar Farhadi, cineasta iranià

Nominat a la millor pel·lícula estrangera, no podrà participar a la gala dels Oscars

El cineasta iranià Asghar Farhadi, nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa per 'El viajante', no podrà participar a la gala del 26 de febrer a Los Angeles a causa del veto. L'actriu protagonista, Taraneh Alidoosti, ha dit que boicotejarà la cerimònia per protestar pel tancament de fronteres de Trump, a qui considera "racista".

Hamaseh Tayari, veterinària de Glasgow

Vacances accidentades a Costa Rica

Hamaseh Tayari, una veterinària amb passaport iranià que té residència legal a Escòcia, estava de vacances a Costa Rica. Havia de tornar a Glasgow avui però no ha pogut agafar el vol perquè feia escala a Nova York i li han rebutjat el visat de trànsit. En declaracions al diari britànic 'The Guardian', la jove, que ha crescut a Itàlia, explica que "ha estat una sorpresa. Ens hem assabentat del que ha fet Trump quan érem al 'check-in'. Vull que la gent sàpiga que això no només ho pateixen els refugiats. Jo tinc un doctorat, una feina i pago els meus impostos. Hem estat estalviant durant mesos per aquestes vacances.