Una ciutat convertida en fang

Amb una olor de mort insuportable, els equips de rescat seguien treballant ahir a la capital de Sierra Leone, Freetown, per recuperar els cossos sepultats sota el fang arran de l’esllavissada que dilluns va emportar-se desenes de cases improvisades al vessant d’una muntanya de l’àrea de Regent, als afores de la capital.

Les últimes dades fetes públiques per les autoritats del país apuntaven que la xifra de morts ja superava els 400, però que encara continuaria augmentant perquè prop de 600 persones seguien desaparegudes a Freetown, on els forts aiguats del cap de setmana van provocar importants inundacions i també despreniments de terra.

A banda de les víctimes mortals, unes 5.000 persones s’han quedat sense casa i busquen refugi per protegir-se de les pluges que s’han reactivat en les últimes hores. El cooperant Ben Munson, de l’organització Street Child, assegura a l’ARA des de Freetown que la situació a la capital és “realment greu”.

En les tasques de recerca i rescat hi participen els serveis d’emergència del país, l’exèrcit i la policia, però també tres ONG, entre les quals hi ha la Creu Roja. Els seus equips no paren de recuperar cossos, però el dipòsit de morts de la capital ja està col·lapsat. Segons Idalia Amaya, membre de Catholic Relief Services, “la situació pot acabar desembocant en una emergència de salut pública”.

De fet, els cadàvers estesos a l’aire lliure podrien contaminar les aigües fluvials i provocar una epidèmia de còlera o suscitar l’aparició d’altres malalties. Per això, com sosté Munson, “la prioritat ara mateix és subministrar aigua embotellada i aliments als afectats per assegurar la seva supervivència”.

Crida internacional

El govern de Sierra Leone ahir va decretar una setmana de dol nacional i va començar a enterrar els cossos recuperats mentre segueix en marxa un procés d’identificació que, en paraules de Munson, és “realment complicat”. De tota manera, tots els cadàvers sense identificar seran cremats i enterrats en fosses comunes entre avui i demà.

El president de Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, va fer una crida internacional per demanar ajuda a altres països i organismes. El cooperant de Street Child creu que “el país té capacitat per fer front a la situació, però que necessita diners per comprar l’aigua i els aliments que cal subministrar als afectats, entre els quals hi hauria un centenar de menors”.

Les Nacions Unides van anunciar que els seus equips humanitaris ja estan analitzant les necessitats del país i preparant plans per prevenir els possibles brots de malalties infeccioses. Ara per ara, però, com reconeix Munson, “encara és massa d’hora per començar a pensar en la reconstrucció i els passos a seguir a llarg termini”.

Vulnerabilitat

Les inundacions viscudes aquesta setmana a Sierra Leone són un dels desastres naturals més mortífers de l’Àfrica en anys. Coincideix amb una època de fortes pluges a la regió, però les conseqüències han sigut devastadores en el que és un dels països més pobres del món.

Fa dos anys els aiguats ja van deixar una desena de morts i milers de persones sense casa a Freetown. Tot i així, entre els ciutadans de Sierra Leone, encara segueix present el record del brot d’Ebola que va assolar l’Àfrica occidental entre el 2014 i el 2016 i que va deixar 4.000 morts i 12.000 menors orfes a l’antiga colònia britànica.