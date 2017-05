El compositor chavista Gustavo Dudamel dona l'esquena a Maduro

El director d'orquestra i compositor veneçolà Gustavo Dudamel ha demanat aquest divendres al president del seu país, Nicolás Maduro, que rectifiqui i "escolti la veu del poble" davant l'onada de protestes antigovernamentals iniciada a mitjans d'abril i que, fins ara, acumula 35 morts i centenars de ferits.

"Aquests temps no poden estar marcats per la sang de la nostra gent", ha dit Dudamel en un text que ha compartit al seu compte de Facebook, on ha canviat les seves imatges per retre homenatge a Armando Cañizares Carrillo.

Carrillo era un estudiant de música del mateix conservatori on va estudiar, fa anys, Dudamel, reconegut director d'orquestra que va tenir l'honor, aquest cap d'any, de dirigir el tradicional concert anual de Viena.

Descansa en Paz Armando Cañizales. Siempre fuiste, eres y seras un ejemplo a seguir. pic.twitter.com/3dkBHPC8UW — Ig:Hemely♡ (@HRViolinista) 4 de maig de 2017

"Ja n'hi ha prou de desatendre el just clam d'un poble ofegat per una crisi intolerable. Històricament, el poble veneçolà ha estat un poble lluitador, però mai violent", ha escrit Dudamel.

El compositor, fa uns dies, ja havia penjat un vídeo a Facebook on era menys estrident i demanava al Govern --sense nomenar Maduro-- que s'obrís a la negociació.

"Les úniques armes que se li poden entregar a un poble són les eines per a forjar el seu futur: instruments musicals, pinzells, llibres. En fi, els més alts valors de l'esperit humà: el bé, la veritat i la bellesa", ha dit Dudamel, que viu, des de fa anys, a Los Ángeles.

El músic s'havia declarat i mostrat moltes vegades en favor de l'expresident Hugo Chávez mentre aquest era viu, i ara, en vistes a la resposta que està donant el seu successor, Nicolás Maduro, s'ha sumat al clam opositor, que demana eleccions.

"Perquè una democràcia sigui sana ha d'haver-hi respecte, ja que l'exercici democràtic consisteix en escoltar la veu de la majoria", ha dit Dudamel a Facebook.