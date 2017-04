Els ciutadans comunitaris podrien continuar movent-se lliurement pel Regne Unit després del Brexit

Els ciutadans comunitaris podrien continuar movent-se lliurement pel Regne Unit durant un període de temps indeterminat un cop el país hagi completat oficialment la sortida de la Unió Europea (UE). Ho ha suggerit la primera ministra britànica, Theresa May, en indicar que "empreses i governs" necessitaran ajustar-se a les noves condicions després que s’hagi signat un acord de comerç amb la UE.

Aquesta possibilitat, de fet, ja havia estat inclosa pel govern britànic en el seu llibre blanc sobre el Brexit, presentat el febrer passat. Londres hi indicava que caldria una "fase d'implementació" que actués com a pont per omplir el buit entre el moment en què el Regne Unit abandoni la Unió i entrin en vigor les noves directius de relació amb els aleshores ja exsocis europeus.

May ha fet aquestes declaracions durant la matinada, mentre és de viatge oficial al golf Pèrsic. Al llarg del mateix període de transició indicat, el Regne Unit podria romandre tanmateix sota jurisdicció de la Cort Europea de Justícia. “Si penseu sobre això —ha dit als periodistes la 'premier'—, una vegada tinguem l’acord, un cop haguem establert la futura nova relació, serà necessari que hi hagi un període de temps perquè les empreses i els governs s’ajustin als nous sistemes, depenent de la naturalesa de l’acord”.

Relaxació de les posicions

Les paraules de May indicarien una suavització de posicions de cara a les imminents negociacions de divorci amb els 27. L’equip negociador de la UE ha suggerit que si hi ha cap període de transició, haurà d'estar regit per la vigent regulació comunitària. D'altra banda, aquest matí ho tornarà a plantejar a Estrasburg el plenari del Parlament Europeu en una resolució que donarà suport a les propostes negociadores presentades per Donald Tusk la setmana passada.

Theresa May s’ha posat la bena abans de la ferida, perquè davant la pregunta de si aquesta possibilitat suposaria una traïció als britànics que van votar pel Brexit, ha respost: “El que és crucial per a l’opinió pública britànica, el que era part del vot que vam decidir l’any passat, és que ells volien recuperar el control de les nostres fronteres i sobre la immigració, i així ho farem quan sortim de la UE”.

Sobre les propostes elevades per Donald Tusk per conduir la negociació amb el Regne Unit, May sembla també acceptar el fet que el seu govern no podrà signar cap acord comercial amb un tercer país fins que no s’hagi fet efectiu el divorci amb la UE.

Les seves declaracions suposen un suport explícit cap al ministre del Tresor, Philip Hammond, i un lleu distanciament dels 'brexiters' més radicals del Partit Conservador. Hammond, que també és de viatge oficial a l’estranger, ha aconseguit enfurismar els sectors més abraonats a favor del Brexit en afirmar que "hi ha alguna gent de les dues bandes que no volen que arribem a un acord, que no volen veure com el Regne Unit continua col·laborant en una profunda i especial associació amb la Unió Europea, tal com la primera ministra ha descrit a la seva carta".

L’espurna de nous incendis i polèmiques és al centre d’un procés que amenaça de continuar sacsejant al llarg de tot el període de negociació amb la Unió al si del Partit Conservador.