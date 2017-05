La poca concreció de Trump inquieta israelians i palestins

El president nord-americà, Donald Trump, va entrevistar-se ahir amb el seu homòleg palestí, Mahmud Abbas, a la ciutat de Betlem, als territoris ocupats. I després va reunir-se un altre cop amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. “Amb determinació, compromís i confiança és possible la pau entre les dues parts”, va insistir Trump, un cop més, després de la trobada amb el seu interlocutor palestí.

La peculiar heterodòxia del president nord-americà fa que israelians i palestins no sempre sàpiguen com interpretar les seves paraules. Tot i això, els palestins accepten millor el seu caràcter heterodox perquè gairebé no tenen res a perdre, mentre que els israelians estan més preocupats, perquè en l’últim mig segle han consolidat l’ocupació de Cisjordània fins a un punt que sembla de no retorn.

Un pas mal fet per Netanyahu representaria el final de la coalició que sustenta el govern. Hi ha un munt de ministres que estan seguint molt de prop cada paraula de Netanyahu. Les examinen amb lupa de vidre gruixut. Naturalment, si realment volgués la pau, Netanyahu hauria de desmantellar l’executiu i formar una altra coalició amb la versió del clàssic partit laborista coneguda com a Unió Sionista.

Però dins dels laboristes hi ha corrents de pensament diversos. Posem el cas de l’ex primer ministre Ehud Barak, que tot i que no és diputat no para de dir-hi la seva. D’una banda, és cert que contínuament critica Netanyahu, però al mateix temps ahir va dir deixar anar aquesta perla: “Trump i els seus homes, com Rex Tillerson, no entenen que un estat palestí desarmat seria una amenaça existencial per a Israel”. Que això ho digui un líder laborista permet comprendre com la dreta, que encara és més nacionalista, tingui idees més radicals.

La periodista Amira Hass, del diari Haaretz, tampoc és optimista. “Es difícil imaginar-se Trump obligant Israel a respectar les resolucions internacionals i de l’ONU”, va escriure ahir a la seva columna. I certament, és molt difícil imaginar que d’un dia per l’altre Netanyahu estigui disposat a aplicar les resolucions internacionals.

El conflicte en qüestió es complex, però la solució hauria de ser ràpida i neta. En una hora, o fins i tot en mitja, es podria arribar a un acord si, com diu Trump, hi ha “determinació, compromís i confiança”. La qüestió és que, com va reconèixer Trump, això no és fàcil, com demostren dècades de conflicte.

No se sap fins a quin punt Trump està determinat a apuntalar un hipotètic acord, sobre el qual no va donar cap detall. Alguns líders dels colons jueus ho van explicar breument comentant ahir que durant els dos dies de la visita a Israel i Palestina, el president no va esmentar en cap moment la solució dels dos estats ni va criticar les colònies jueves.

Després del discurs d’ahir al Museu d’Israel, diversos polítics israelians van coincidir a dir que Trump “ha esdevingut un home del Likud”, el partit de Netanyahu, i altres van subratllar la presència al museu de personalitats invitades per l’ambaixada dels Estats Units a Tel-Aviv, com l’alcalde de la colònia de Maaleh Adumim, situada a l’est de Jerusalem, o d’altres dirigents dels colons, alguns d’ells d’entre els més radicals.

Directament relacionades amb la gira de Trump, han sigut les referències contínues a l’Iran, tant quan va ser a Riad com quan va anar a Jerusalem. L’Iran és en realitat una font de recursos important per als Estats Units, que estan venent armes a tota màquina a la regió. L’Iran també és una qüestió que juga a favor d’Israel i l’Aràbia Saudita, cosa que significa que probablement es continuarà parlant d’aquest país en el futur. Molts veuen Trump com un heterodox però tot el que ha fet fins ara es força ortodox.

Sense concretar gairebé res, Trump va deixar ahir Israel per volar cap a Roma, on avui al matí es reunirà amb el papa Francesc.