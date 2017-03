La condemna de Mas, a la premsa internacional

La premsa internacional s'ha fet ressò de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aquest dilluns, que ha inhabilitat durant dos anys l'expresident de la Generalitat Artur Mas per organitzar la consulta del 9N.

Le Monde: Catalunya: L'expresident independentista Artur Mas, condemnat a dos anys d'inhabilitació

"L'expresident de Catalunya, condemnat per haver organitzat, el 2014, una consulta considerada com a il·legal sobre la independència de la regió", diu el diari de referència francès.

The Guardian: Prohibeixen a l'expresident català Artur Mas exercir càrrecs públics

"Se sent dir, des de fa setmanes, que el govern espanyol està considerant activar l'Article 155 de la Constitució, que permetria adoptar mesures dràstiques per evitar el referèndum del setembre. Per exemple, Madrid podria ordenar tancar les escoles catalanes per impedir que s'utilitzin per a la votació, i fins i tot controlar la policia catalana", publica el britànic 'The Guardian'.

Corriere della Sera: Condemnat el líder Artur Mas

"L'expresident de Catalunya, el secessionista Artur Mas, ha estat condemnat a dos anys d'inhabilitació dels càrrecs públics per desobeir el Tribunal Constitucional espanyol i haver organitzat un referèndum consultiu, el 2014, sobre la independència", publica el rotatiu italià.

Politico: L'expresident català Artur Mas, inhabilitat de la funció pública durant dos anys

"Artur Mas, que afrontava deu anys d'inhabilitació, va assumir plena responsabilitat per haver instigat un referèndum no vinculant el novembre del 2014 amb l'objectiu de demanar la independència de la regió, però va negar haver violat la llei deliberadament", escriu la versió europea de 'Politico'.

Financial Times: L'expresident de Catalunya, inhabilitat de la funció pública

Le Figaro: Artur Mas, condemnat a dos anys d'inhabilitació

Euronews: L'expresident de Catalunya, Artur Mas, inhabilitat de la funció pública durant dos anys per haver organitzat un referèndum d'independència no reconegut