La confessió de l'excunyat

Fa tres setmanes que ningú sap res dels Troadec. Els quatre membres de la família resident a la Bretanya francesa van desaparèixer sense deixar rastre la nit del 16 de febrer i fins avui tot han estat sospites i rumors sobre què els havia passat. Fins avui en què la policia ja els dona a tots per morts, després que un excunyat hagi confessat ser l'autor del quàdruple assassinat, segons ha informat el fiscal de Nantes.

L'homicida confés i la seva exparella, la germana del pare Troadec, van ser detinguts ahir a Brest, a l'extrem occidental de la Bretanya i durant l'interrogatori a la gendarmeria, l'excunyat va afirmar haver comès els assassinats a causa d'unes diferències en el repartiment d'una herència de lingots d'or, segons han assenyalat els mitjans francesos, que s'han bolcat en la cobertura d'un succés que ha mantingut en suspens el país. La policia busca ara els cossos a una desena de quilòmetres de Brest.

Els dos sospitosos ja havien estat interrogats el passat dia 25, després que la policia hagués trobat a l'habitatge familiar dels Troadec a Orvault, als afores de Nantes, abundants restes de sang dels dos progenitors, Pascal i Brigitte, i del fill, Sébastien, de 21 anys, tot i que no se n'trobat de la filla, Charlotte, de 18. Els pares havien de reincorporar-se a la feina el 20 de febrer però mai ho van fer. Els telèfons dels desapareguts van deixar d'emetre senyals el dia que se'ls perd la pista.

Els investigadors van trobar restes d'ADN de l'excunyat al domicili familiari al cotxe del fill, descobert a prop del port de Saint Nazaire, a uns quilòmetres de l'habitatge de la família, que els veïns qualifiquen de "discreta"

El presumpte assassí, que avui ha comparegut davant la justícia per la seva imputació, havia dit en el primer interrogatori que no mantenia cap relació amb la família, a la qual no veia des de fa anys.