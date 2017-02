Assassinat Kim Jong-nam, germà del dictador nord-coreà

Una font no identificada del govern de Corea del Sud afirma que dilluns van assassinar Kim Jong-nam, germà de Kim Jong-un, a Malàisia. Per la seva part, la mateixa policia del país malaisi ha confirmat la mort, però l'oficina presidencial sud-coreana ja ha demanat al gabinet d'Exteriors que també la confirmi. El servei secret de Corea del Sud tampoc ha emès cap comunicat en referència als fets. D'aquesta manera, només Malàisia confirma que el germanastre del dictador ha mort a la ciutat de Kuala Lumpur.

Segons la versió de la televisió sud-coreana Chosun, Kim va ser assassinat en un aeroport de Malàisia després de ser atacat per dues agents no identificades amb "agulles enverinades". Les sospitoses van fugir del lloc dels fets. Per la seva part, l'agencia sud-coreana afegeix en el comunicat que Corea del Nord seria darrere de l'atac del germà de Kim Jong-un.

Kim Jong-nam, nascut d'una relació extramatrimonial de l'antic dictador Kim Jong-il, tenia fortes discrepàncies amb el règim dictatorial i va ser repudiat pel seu pare quan va ser detingut a l'aeroport de Tòquio l'any 2001, amb un passaport fals i la pretensió de visitar Disneyland. Des de llavors vivia a l'estranger, tenia prop de 40 anys i no ostentava cap càrrec oficial.

Kim Jong-nam vivia emparat sota el govern xinès i es dedicava a les inversions.