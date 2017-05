Els conservadors de May guanyen les municipals

A cinc setmanes de les eleccions generals, Theresa May es pot apuntar una primera victòria. Els tories de la primera ministra es van imposar com a guanyadors en les eleccions celebrades en 88 municipis de tot el país i van deixar sota mínims els laboristes i el UKIP. La pitjor part se l’han endut els euròfobs, que gairebé han quedat esborrats del mapa municipal que hi havia en joc a les eleccions de dijous. Els comicis s’han vist gairebé com una primera volta per a les generals del 8 de juny o com una prova del suport al govern de May, amb unes dures negociacions pel Brexit amb la UE a la vista. La primera ministra va fer una lectura global d’uns resultats que la reforcen clarament, i es va vendre com la garantia per evitar que els “buròcrates de Brussel·les” aconsegueixin un acord de divorci favorable només per als socis comunitaris. Amb tot, la premier, en un intent de no desmobilitzar els seus, va afirmar que no tot està guanyat i que el 8 de juny els laboristes “poden guanyar”.

Escòcia ha renovat totes les seves administracions locals. El Partit Nacionalista Escocès (SNP) de Nicola Sturgeon s’ha endut la victòria i continuarà com a primera força municipal. No obstant això, els conservadors han seguit amb la tònica general de guanyar terreny, en aquest cas en detriment dels laboristes, i ja són el segon partit amb més suport. Sense majoria, els independentistes s’han imposat a l’Ajuntament de Glasgow, en mans dels laboristes des de fa quatre dècades.

Qüestions locals

Els laboristes que lidera Jeremy Corbyn han tret pitjors resultats dels previstos, tot i que mantenen feus tradicionals i guanyen alcaldies de les àrees metropolitanes de nova creació de Liverpool i Manchester, dues regions altament industrialitzades. En tot cas, els resultats municipals fan témer que la socialdemocràcia pot ser la gran derrotada a les generals del juny. Per als de Corbyn, la derrota es deu bàsicament a “circumstàncies locals” que s’expliquen cas a cas i, per tant, no es poden extrapolar als resultats generals. Des del UKIP, promotor del Brexit i amb un discurs antiimmigració, el seu nou líder, Paul Nuttall, va atribuir la derrota inapel·lable a l’èxit de Brussel·les al Brexit i a la mala gestió de May.