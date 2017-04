La continuïtat d’Al-Assad distancia els Estats Units i Rússia

Les gairebé quatre hores que el secretari d’estat nord-americà, Rex Tillerson, va passar amb el seu homòleg rus, Serguei Lavrov i les dues de reunió amb Vladímir Putin dimecres a Moscou van servir perquè els dos països acostessin posicions sobre el conflicte a Síria i reiteressin el seu compromís en la lluita contra el terrorisme, però no perquè es posessin d’acord en el futur del president Baixar al-Assad.

En una roda de premsa conjunta, Lavrov va qualificar la trobada de “molt sincera i amb molt de contingut” i va dir que Rússia està disposada a superar els obstacles que dificulten les relacions amb els EUA. Des de Washington, Donald Trump va apuntar que les relacions entre els dos països està actualment “en un dels punts més baixos de tots els temps”. A Moscou, Tillerson va apostar, malgrat tot, per “restablir la confiança”.

La d’ahir era la primera visita a Moscou d’un alt càrrec de la nova administració de Washington. Tillerson havia arribat a Rússia acompanyat de l’ultimàtum que plantejaria a Moscou: que triés entre Al-Assad i Occident. I aquesta prepotència no agrada gens a la diplomàcia russa. Tillerson va dir que “el règim d’Al-Assad arriba al seu final i ell mateix n’és el responsables, pel seu comportament” i que la comunitat internacional mai acceptarà que tingui cap paper en el futur de Síria. També va destacar que per als EUA és “molt important que la sortida d’Al-Assad es faci de manera estructurada i organitzada”. En aquest sentit, va instar Rússia, com “l’aliat més pròxim”, a fer entendre tot això a Damasc.

Lavrov va tornar a defensar que és el poble sirià qui ha de decidir el seu futur polític en unes negociacions en què tots els sirians s’hi sentin representats i que hi ha el perill que derrocant Al-Assad es perdi la lluita contra el terrorisme internacional i contra l’organització Estat Islàmic. Tillerson va dir que s’havia de partir del present i Lavrov va aprofitar aquesta frase per fer-li una classe d’història contemporània de 6 minuts durant la qual va repassar l’estat deplorable en què han quedat els països on Occident es va “obsessionar a eliminar els dictadors”.

Discussió sobre l’atac

El dos mandataris van explicar que havien parlat molt de l’atac químic del 4 d’abril a la província d’Idlib i de la resposta nord-americana del dia 7 en forma de bombardeig a la base aèria d’Al-Xairat. Aquests dos incidents han enverinat encara més les relacions russo-americanes perquè Washington acusa les forces governamentals sirianes d’haver comès l’atac i Moscou de ser el còmplice moral d’aquest incident, que va deixar més de 80 morts i més de 500 ferits. Per al Kremlin, l’atac nord-americà és una “agressió contra un estat sobirà” i “una violació del dret internacional”. A més, l’enviat especial de les Nacions Unides a Síria, Staffan de Mistura, va denunciar que després de l’atac contra la base d’Al-Assad ha augmentat la violència sobre el terreny sirià i que ara només és possible posar punt final a la guerra per mitjà d’una solució política.

Lavrov va ser contundent: “Insistim que cal una investigació objectiva i internacional de l’incident del 4 d’abril”. El cap de la diplomàcia russa va assegurar que li sembla que els Estats Units també donen suport a aquesta idea i va alertar que els que frenin aquesta iniciativa serà perquè no tenen interès a descobrir la veritat. Per Lavrov és molta casualitat que el presumpte atac químic tingués lloc el mateix dia que a la Unió Europea s’havia de fer una reunió especial sobre Síria.

Al matí, Putin havia exposat en una entrevista al canal Mir la valoració que fa el Kremlin dels fets d’Idlib. “La primera versió és que l’aviació siriana va bombardejar un taller clandestí de producció de substàncies militars verinoses, i això és ben possible, ja que els guerrillers n’han fet servir en diverses ocasions”, va explicar Putin. I la segona versió, segons Putin, és que es tracta “d’una provocació que té per objectiu aixecar més polseguera i crear una excusa per exercir encara més pressió contra les autoritats sirianes legals”. A més, Putin va alertar que el Kremlin té informació que es preparen noves “provocacions” d’atacs químics a Síria i va admetre que des de l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca “el grau de confiança en les nostres relacions de treball, sobretot en l’àrea militar, no han millorat; al contrari, s’han deteriorat”.

Cooperació bilateral

De tota manera, la trobada de Putin amb Tillerson també devia ser productiva, perquè al vespre Lavrov va anunciar que el cap del Kremlin està disposat a tornar a aplicar el memoràndum amb els Estats Units, segons el qual el dos països cooperen militarment per evitar incidents a Síria. Moscou va anunciar divendres passat que aturava aquesta cooperació com a resposta a l’atac nord-americà a la base aèria.

A més de continuar amb la lluita contra el terrorisme, els dos mandataris estan d’acord en la necessitat de desnuclearitzar la península de Corea i es van comprometre a fer tot el possible perquè es compleixin els acords de Minsk que regulen el conflicte a Ucraïna. Pel que fa als possibles ciberatacs russos que haurien influït en la campanya electoral nord-americana, Lavrov va dir que Rússia també està molt interessada a cooperar en la lluita contra els atacs cibernètics.

Moscou torna a vetar la resolució de l’ONU

Rússia va vetar dimecres al Consell de Seguretat de les Nacions Unides la resolució presentada pels Estats Units, França i el Regne Unit que condemnava l’atac químic de la setmana passada a Síria i demanava al règim de Baixar al-Assad que col·laborés amb la investigació que està duent a terme l’Organització per a la Prohibició d’Armes Químiques. Tot i que els EUA, França i el Regne Unit han responsabilitzat obertament Al-Assad del bombardeig químic, a la resolució no se l’assenyalava com a responsable. El text va rebre 10 vots a favor, tres abstencions i dos vots en contra, els de Bolívia i Rússia, que, com a membre permanent, té dret a veto. La Xina, que en anteriors ocasions havia votat alineada amb els russos, va abstenir-se juntament amb el Kazakhstan i Etiòpia.

La de dimecres va ser la vuitena vegada que Moscou bloquejava una resolució sobre Síria al Consell de Seguretat des que va començar la guerra. La setmana passada el Kremlin va titllar d’“inacceptable” i va vetar un primer esborrany per condemnar la massacre amb armes químiques a Síria.