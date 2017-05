Trump fa fora el cap de l'FBI: el relat d'un acomiadament ple de contradiccions

El relat sobre la destitució fulminant de James Comey, el cap de l'FBI nomenat per Obama el 2013, s'ha construït carregat de contradiccions. En una entrevista amb la cadena NBC, Donald Trump assegurava aquest dijous que havia acomiadat Comey per decisió pròpia, sense haver rebut cap recomanació per part del departament de Justícia.

No és el que diu la Casa Blanca. Segons el portaveu Sean Spicer, Trump va actuar aconsellat pel seu fiscal general -el responsable de la justícia nord-americana-, Jeff Sessions, i seguint les indicacions d'un document elaborat per l'ajudant de Sessions, Rod Rosenstein.

Els motius de Trump per a l'acomiadament: l'FBI era un "descontrol" des de fa gairebé un any i dins la mateixa agència de seguretat hi havia una important falta de confiança cap a Comey. El nou cap en funcions de l'FBI, Andrew McCabe, ho ha desmentit en una audiència pública davant el Senat: "Comey tenia molt de suport dins l'agència i encara el té a dia d'avui. Treballar amb ell ha sigut un privilegi molt gran, i la gran majoria dels treballadors ho pensen".

McCabe també ha desmentit la Casa Blanca, que havia qualificat la investigació que liderava Comey sobre les connexions entre l'equip de Trump i Rússia com una petita recerca. Pel nou cap de l'FBI, les troballes que han fet són "altament significatives" i la investigació no s'aturarà.

Els demòcrates insisteixen que la decisió del president d'acomiadar Comey té a veure amb aquestes investigacions, que cada vegada eren més a prop de comprometre el seu govern, i demanen el nomenament d'un fiscal especial independent per continuar indagant.

Donald Trump també ha confessat aquest dijous que havia demanat a l'exdirector de l'FBI si l'estava investigant directament a ell i que aquest li havia dit que no. Ho va fer fins a tres cops, un en persona i dos per telèfon.