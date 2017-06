'Covfefe': la llei que vol que els tuits de Trump siguin inesborrables

El congressista demòcrata Mike Quigley, que copresideix el caucus de Transparència, va presentar ahir un projecte de llei denominat 'covfefe' perquè els tuits de Donald Trump quedin documentats als Arxius Nacionals. D'aquesta manera, el president dels EUA hauria de respondre davant les publicacions polèmiques que pugui fer a les xarxes socials perquè els tuits quedarien registrats i serien inesborrables. La proposta, que ha pres el nom de la paraula inexistent que Trump va publicar en un tuit i que va sacsejar les xarxes fa un parell de setmanes, esmena la llei dels documents presidencials per incloure el terme "xarxes socials" com a matèria documental.

"Per mantenir la confiança pública en el govern, els càrrecs públics electes han de respondre pel que fan i pel que diuen, i això inclou els tuits de 140 caràcters", va explicar Quigley en un comunicat.

"L'ús freqüent i sense filtres que el president Trump fa del seu Twitter personal com a mitjà de comunicació oficial no té precedents. Si el president ha de recórrer a les xarxes socials per fer proclamacions públiques sobtades sobre les seves polítiques, hem d'assegurar-nos que aquestes declaracions queden documentades i preservades per a futura referència", va agregar. El congressista va ressaltar que els tuits són "poderosos i el president ha de rendir comptes per cada publicació".

Fa temps que l'equip de comunicacions de Trump i els seus assessors intenten que el magnat es contingui a Twitter perquè moltes vegades contradiu el missatge oficial que intenta transmetre la Casa Blanca. Segons va publicar recentment el 'Wall Street Journal', la Casa Blanca estudia posar en mans d'advocats la supervisió dels missatges que Trump publica al seu compte de Twitter.