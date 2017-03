La cursa a l’Elisi enfila la recta final

El consell constitucional va oficialitzar dissabte la llista de candidats presidencials per a les eleccions franceses, que se celebraran el 23 d’abril i el 7 de maig. En total, nou homes i dues dones aspiren a substituir François Hollande a l’Elisi, tot i que a la pràctica només cinc es posicionen amb possibilitats reals d’obtenir un resultat destacable.

Segons l’última enquesta realitzada per Le Monde, Marine Le Pen continua liderant els resultats de la primera volta, obtenint un 27% de les intencions de vot, seguida molt a prop pel marxista Emmanuel Macron, amb un 26%. El sondeig també posa l’accent en la solidesa de l’electorat de Le Pen -un 78% dels seus votants tenen clar que l’elegiran a ella- davant la volatilitat del de Macron: un 48% dels seus electors podrien acabar votant un altre candidat.

L’exministre d’Hollande és el que millor encarna, a primera vista, la tant anomenada renovació democràtica. Divendres, però, es va deixar veure amb el centrista François Bayrou, que va abandonar la que hauria sigut la seva quarta candidatura presidencial per aliar-se amb l’exbanquer. Un clar contraexemple de renovació.

Malgrat que les enquestes donen Le Pen com a perdedora en la segona volta, el cert és que la ultradreta ha vist com els escàndols de Fillon eclipsaven els casos de corrupció pels quals ella o el partit que lidera estan sent investigats per la justícia, i que no han modificat la seva imatge entre els seus. Tot el contrari del que li ha passat al candidat conservador.

En les pròximes cinc setmanes, François Fillon té el difícil repte d’emfatitzar la línia dura del seu programa -perquè els seus fidels es mantinguin al seu costat malgrat els afers judicials-, però sense ultrapassar-se, ja que necessita aconseguir vots dels menys lleials, imprescindibles per passar a la segona volta. Per acabar, la no entesa entre Benoît Hamon i Jean-Luc Mélenchon podria abocar les esquerres a l’eliminació directa des de la primera volta.

Marine Le Pen

Front Nacional. 48 anys



Amb la potestat absoluta del partit ultradretà que va fundar el seu pare als anys setanta, Marine Le Pen ha posat l’accent a suavitzar la imatge històricament xenòfoba associada al partit fins al punt d’esborrar el seu cognom del logotip de campanya. Euroescèptica, Le Pen proposa un Frexit, un Brexit a la francesa, la sortida de l’espai Schengen i “restablir una moneda nacional”, és a dir, deixar l’euro. “En nom del poble”, la candidata ultradretana vol prioritzar els francesos en els llocs de treball, limitar a 10.000 el nombre d’entrades legals d’estrangers en territori francès i suprimir el dret de sòl.

Benoît Hamon saluda després de conèixer els resultats que el situen favorit a les primàries socialistes. / JACKY NAEGELEN / REUTERS

Benoît Hamon

Partit Socialista. 49 anys



La proposta estrella del socialista que es va imposar a Manuel Valls a les primàries de l’esquerra és el salari social universal. La idea inicial oferia 750 euros al mes per a tothom. Ara Hamon, menys optimista -o més realista-, l’ha rebaixat a 600 euros, i només serà per als “joves i els més fràgils”. Com Mélenchon, està a favor d’una VI República, de legalitzar el cànnabis i de reconèixer l’estat palestí. En política exterior, vol crear un visat humanitari per als refugiats.

Macron, envoltat d'estudiants en un acte aquest dimarts a Lille. / REUTERS

Emmanuel Macron

En Marxa. 39 anys

L’exministre d’Economia d’Hollande ha sigut l’últim a presentar el seu programa “ni d’esquerres ni de dretes” en el que diu que té “un contracte amb la nació”. Proeuropeu declarat, vol rellançar l’eix franco-alemany com a motor de la UE. Proposa eliminar 120.000 llocs de treball de funcionaris i crear-n’hi “entre 4.000 i 5.000” per a professors. També vol instaurar un sistema universal de subsidi d’atur, obert a empresaris, autònoms, agricultors i per a aquells que exerceixen professions liberals.

El candidat Fillon, imputat pels sous ficticis a la dona i els fills / CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

François Fillon

Els Republicans. 63 anys

Immers en un cicló mediàtic i judicial, el programa de qui s’havia posicionat com l’home fort (i auster) per derrotar Le Pen a les presidencials ha quedat en un segon pla. I, de retruc, ell també. Imputat per l’afer dels sous ficticis de la seva dona, el conservador no tira la tovallola. És per això que, irònicament, alguns l’han batejat com a The Revenant. Preveu endurir la reforma laboral de Valls, suprimir 500.000 llocs de treball de funcionaris, augmentar l’IVA, les hores laborals i l’edat de jubilació.

Jean-Luc Mélenchon, en un acte polític a París. / REUTERS

Jean-Luc Mélenchon

França Insubmisa. 65 anys

En l’anhelada VI República que l’exsocialista Jean-Luc Mélenchon va pregonar dissabte en un gran acte electoral al centre de París, vol escriure una nova Constitució -a partir d’una assemblea constituent- i sotmetre-la a referèndum. Si el líder de França Insubmisa s’instal·la a l’Elisi -les enquestes el situen avui en un irrellevant cinquè lloc-, suprimirà la polèmica reforma laboral de Manuel Valls, augmentarà el salari mínim a 1.326 euros i reduirà la jornada laboral a 32 hores setmanals. També vol acabar amb les polítiques d’austeritat fixades per la UE i trencar amb la dependència del BCE.