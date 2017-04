El Tribunal d'Estrasburg condemna Rússia per l'actuació antiterrorista de Beslan

Les autoritats russes van violar les lleis europees de drets humans quan van entrar amb armes de foc a l' escola de Beslan el 2004, on hi havia més de 1.000 persones segrestades per terroristes txetxens. L'acció va acabar amb més de 330 ostatges morts, 180 dels quals eren nens.

A més, 750 persones van resultar ferides quan les forces de seguretat van intervenir "amb tancs, llançagranades i armes de foc", segons ha dit aquest dijous el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.

La resposta de la policia russa, explica el tribunal, "va contribuir al nombre de morts entre els ostatges" i va trencar, per tant, "els requeriments de respecte al dret a la vida en utilitzar força letal quan no era estrictament necessari".

"Inacceptable"

El portaveu del Govern rus, Dmitri Peskov, ha assegurat, en resposta a la sentència, que "és inacceptable, donat que el país ha sigut víctima d'atacs terroristes". El Kremlin, ha dit Peskov, recorrerà el text.

L'1 de setembre del 2004, el primer dia d'escola a Rússia, militants txetxens van retenir més de 1.000 persones com a ostatges en una escola de la ciutat de Beslan, al sud del país. 3 dies després les forces de seguretat russes van decidir entrar al recinte escolar, i els terroristes, que demanaven que les tropes russes es retiressin de Txetxènia, van detonar explosius en el tiroteig amb la policia.

El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg diu en el text que les autoritats coneixien les possibilitats reals d'un atac i que no varen prendre mesures cautelars. "Les accions preventives per a aquest cas preses pel Govern van ser inadequades", diu la sentència.

El tribunal, en vista d'això, ha condemnat Rússia a pagar 2.955 milions d'euros en concepte de reparació de danys.