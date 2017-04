El debat dels 17 minuts

És la primera vegada en la història de la televisió francesa que es fa un exercici com aquest. Mai abans la totalitat dels candidats a unes eleccions presidencials havien debatut prèviament a la primera volta d’aquests comicis. Amb 11 candidats en escena, les intervencions seran considerablement curtes –cadascú tindrà uns 17 minuts en més de 3 hores d’espectacle- així que els presidenciables hauran de portar preparats des de casa els missatges clau que volen passar als teleespectadors. És el penúltim debat abans de les eleccions del 23 d'abril, un altaveu per convèncer els propis i seduir els indecisos.

En aquest inèdit exercici televisat també han fet el seu debut els 6 candidats –que van últims a les enquestes- que no van participar al primer debat del 20 de març. Llavors, més de 10 milions de teleespectadors van seguir el diàleg electoral. Desconeguts del gran públic, no tenen res a perdre: els sondejos els donen entre el 4 i el 0,5% d’intenció de vot. De fet, és la seva oportunitat per donar-se a conèixer.

Macron i Le Pen, els protagonistes del primer debat

Contràriament als 'candidats petits', com se’ls ha batejat a França per les escasses possibilitats que tenen, François Fillon i Benoît Hamon sí que necessiten imperativament aquest debat per intentar escalar posicions i guanyar vots a les urnes. El primer, perquè -des dels afers judicials- les enquestes el situen al malaurat tercer lloc, a 7 punts de Marine Le Pen i Emmanuel Macron, i el segon perquè en les últimes setmanes s’ha anat desinflant –encara més-, fins al punt de veure com Jean-Luc Mélenchon l’ha sobrepassat de 5 punts.

Tres són els punts a debat: com crear llocs de treball, com protegir els francesos i com aplicar el model social.