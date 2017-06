El Brexit i Trump donen una empenta a la defensa europea

La Unió Europa considera que és el moment de posar en marxa una veritable defensa europea, una política que fins ara els socis comunitaris sempre havien deixat en mans de l’OTAN. Davant la voluntat política dels socis d’avançar en la integració en matèria militar, la Comissió Europea ha proposat aquest dimecres la creació d’un fons europeu de defensa capaç de mobilitzar 5.500 milions d’euros de capital públic i privat per comprar equipament i finançar projectes de recerca militar.

Brussel·les també ha posat damunta la taula diferents escenaris per a avançar en la integració en matèria de defensa. L’escenari més ambiciós preveu que la UE, sens el paraigua de l’OTAN, pugui posar en marxa operacions militars de seguretat i defensa, incloses operacions contra grups terroristes a països tercers.

La idea, segons el document, és “reforçar la seguretat interna” del territori comunitari. Tot i això, no dóna pistes ni detalls del com ni del quan. La tasca de concretar les idees de Brussel·les quedarà en mans dels governs europeus.

“Estem explorant formes perquè la UE reforci la seva pròpia seguretat”, ha explicat la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini. “Ara tenim més enemics que abans. Hem d’estar preparats per fer front a qualsevol escenari”, ha assegurat el vicepresident de la Comissió Europea, Jyrki Katainen.

Una idea tan vella com la mateixa Unió

La idea d’impulsar una política comuna de defensa europea és tan vella com la mateixa Unió, però fins ara no havia quallat. La creixent amenaça del terrorisme jihadista, la sacsejada política provocada pel Brexit -que ha imposat la idea d’avançar en la integració europea a diferents velocitats- i l’arribada a la Casa Blanca de Donald Trump -Europa no es refia del president dels Estats Units ni del seu compromís amb l’OTAN- han contribuït a donar una empenta a la defensa europea.

"Hem avançat més en els últims sis mesos que en els últims sis anys", ha admès Katainen. Fins i tot els socis de l’est, molt reticents a crear estructures militars al marge de l’Aliança Atlàntica, comencen a canviar d’opinió.

Mogherini ho ha repetit en més d’una ocasió: la voluntat de la UE no és substituir l’OTAN sinó crear una política de defensa europea que complementi la tasca de l’Aliança Atlàntica i es coordini amb ella. “La nostra intenció no és reemplaçar l’OTAN. La UE no és una aliança militar i no s’hi convertirà”, ha subrtallat la cap de la diplomàcia europea.

La UE ha fet en els últims mesos les primeres passes d'una política europea de defensa amb l'aprovació per primera vegada d'un pressupost militar destinat a recerca i la posada en marxa d'un quarter general únic, inciativa a punt de fer-se realitat.