El president del Brasil, Michel Temer, absolt per un cas de finançament irregular

El Tribunal Superior Electoral del Brasil ha absolt aquesta matinada el president del país, Michel Temer, i l'expresidenta Dilma Rousseff d'un cas de presumpte finançament irregular durant la campanya electoral del 2014. Temer, al poder des del maig del 2016, va participar en aquests comicis com a candidat a vicepresident de Rousseff, llavors presidenta i destituïda l'any passat per presumptes irregularitats fiscals als pressupostos.

La corrupció sacseja el Brasil

La votació final dins el tribunal ha estat ajustada: l'absolució ha guanyat per quatre vots contra tres. Superant aquest escull, Temer esquiva la destitució, però encara té fronts judicials oberts. El Tribunal Suprem ha obert una investigació contra ell per suposats delictes de corrupció passiva, obstrucció a la justícia i associació il·lícita. Aquestes sospites es basen en les confessions dels executius del grup JBS, que han declarat que havien estat subornant Temer des del 2010. Tot i les proves que hi ha contra ell i les manifestacions massives que hi ha hagut, el president brasiler ha insistit en més d'una ocasió que no pensa dimitir.

"La justícia s'ha imposat de manera plena i absoluta. Estic molt tranquil i serè. Seguirem pacificant el país", ha dit després de saber que l'havien absolt, i ha afegit que la decisió del tribunal és un senyal que les institucions "continuen garantint el bon funcionament de la democràcia brasilera".