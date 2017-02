La por de ser deportats desespera els refugiats als EUA

Tres mesos després que Baixir Iussuf veiés com Donald Trump guanyava les eleccions presidencials, va posar rumb a Noyes, a l’estat nord-americà de Minnesota, on va estar caminant tota una nit per un bosc congelat per passar la frontera -sense tanques en aquest punt- que separa els EUA del Canadà. “M’ho vaig veure venir”, diu Iussuf, de 28 anys, que va deixar enrere casa seva, a Somàlia, el 2013 per fer un tortuós viatge de cinc mesos fins a San Diego. Allà va sol·licitar asil però l’hi van rebutjar. “Tenia clar que Trump em deportaria”.

Després de tres hores caminant enmig de grans acumulacions de neu, Iussuf va arribar a Emerson, una petita població rural canadenca a tocar de la frontera amb els estats nord-americans de Dakota del Nord i Minnesota. Els 700 habitants d’Emerson fa temps que saben que hi ha persones que travessen la frontera irregularment, i els ofereixen sovint de portar-los fins a l’Agència de Fronteres del Canadà, uns quilòmetres més al nord. Però mai havien vist tanta gent fer-ho de cop.

El matí abans que Iussuf arribés amb un altre somali fa una setmana, 19 africans més van travessar la frontera i van arribar amb símptomes d’hipotèrmia i molta gana després de caminar tota la nit a través de camps congelats. Eren massa per cabre a l’oficina de fronteres, de manera que van ser allotjats a la sala polivalent de la població, on van poder entrar en calor, dormir una mica i avituallar-se a base d’entrepans de Nutella, te i cafè.

Davant d’aquest auge preocupant, els responsables municipals d’Emerson van celebrar dijous una reunió d’urgència amb la policia i els guardes fronterers per fixar un protocol d’actuació per a les següents arribades, que creuen que seran aviat. “Els pagesos estan preocupats per la situació amb què es poden trobar quan la neu es fongui”, assegura Greg Janzen, l’alcalde de la municipalitat d’Emerson-Franklin.

La nit de Nadal, dos ghanesos van ser localitzats a la carretera després d’haver caminat deu hores entre la neu, que els arribava fins a la cintura. Amb temperatures sota zero, i una sensació de fred encara pitjor, aquests homes tenien les mans tan congelades que van perdre gairebé tots els dits.

Els últims dos anys, un nombre reduït de persones han travessat la frontera irregularment entre els EUA i el Canadà per aquest punt i han demanat asil, segons les estadístiques oficials. Però des de la tardor, les xifres s’han disparat. El Consell Interreligiós d’Immigració de Manitoba, conegut com a Welcome Place, dona servei habitualment a uns 50 o 60 sol·licitants d’asil cada any, segons càlculs del seu director executiu, Rita Chahal. “Des de l’abril, ja hem atès 300 persones”, explica.

Manifestacions massives a Mèxic contra Trump

Desenes de milers de persones es van manifestar ahir en diverses ciutats mexicanes per expressar la seva absoluta oposició a les polítiques del nou president dels Estats Units, Donald Trump. Convocades per gairebé un centenar d’organitzacions, entre les quals hi havia les grans universitats del país, les protestes tenien l’única condició d’evitar les consignes o els símbols partidistes, en una inhabitual mostra d’unitat al carrer dels mexicans. Els lemes estaven escrits indistintament en espanyol i anglès. L’acte va comptar amb la complicitat i la difusió en les jornades prèvies de Televisa, el grup televisiu dominant al país.