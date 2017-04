Els indignats de Bielorússia

Les manifestacions que al febrer i al març han tret milers de persones als carrers de Bielorússia contra l’impost que multa els que treballen menys de 183 dies l’any han acabat reprimides per la força però han posat de manifest el descontentament creixent dels bielorussos, que des del 1994 estan governats pel mateix president, Aleksandr Lukaixenko.

Des del desembre del 2010, quan les protestes contra el frau electoral durant la reelecció de Lukaixenko es van saldar amb més de 700 detinguts, que a Minsk no s’havien vist escenes de violència policial com les de les recents manifestacions. Des de mitjans de febrer que la gent va començar a sortir al carrer de moltes ciutats com Minsk, Gomel, Grodno, Brest i Vitebsk contra l’impopular impost que multa aquells que treballen menys de 183 dies l’any, una reminiscència soviètica enfocada ara a combatre l’economia en negre. A finals del 2016 l’estat va enviar cartes a 470.000 bielorussos –un 10% de la població activa- amb l’exigència de pagar l’impopular impost que colpeja precisament les famílies més necessitades.

Les protestes s'han anat repetint i els líders opositors han intentat canalitzar-les i es preveia celebrar-ne una el 25 de març, quan el país celebra el Dia de la Llibertat, en record a la proclamació el 1918 de la República Popular de Bielorússia. Lukaixenko va anunciar que aturaria durant un any la recaptació del polèmic impost però dies abans del 25 també van començar les primeres detencions preventives de la majoria de líders opositors i també d’un grup d’almenys 27 persones de qui el poder diu que podrien tenir vincles amb el terrorisme.

La policia va reprimir durament les convocatòries del dia 25 amb més de 120 detinguts –entre manifestants, periodistes i defensors dels drets humans- així com les manifestacions de l’endemà que exigien l’alliberament dels arrestats. La versió oficial és que s’intenta frenar l’extremisme i el terrorisme.

La diferència respecte a les protestes del 2010 i les anteriors del 2006 és que aquelles eren més polititzades i minoritàries mentre que la d’ara semblen més un crit dels més desesperats econòmicament en un estat que fins ara havia garantit les necessitats socials. A Bielorússia prop d’un 70% de l’ocupació i del Producte Interior Brut, que fa 2 anys que no para de disminuir, ve de les empreses estatals, que últimament han hagut d’acomiadar personal o reduir la setmana laboral.

Una dona passa per davant d'una unitat policial durant una manifestació a Minsk. / VASILY FEDOSENKO / REUTERS

El periodista bielorús i analista del Centre Carnegie Artiom Xraibman explica que tot i que es parli de Bielorússia com “l’última reserva del socialisme” i de Lukaixenko com “l’últim dictador d’Europa” les protestes han estat possibles perquè precisament s’està deteriorant l’estat social a causa de la crisi econòmica i perquè des de fa un any i mig que es viu un cert desgel i un cert acostament a Europa provocat per la tensió amb les relacions amb Rússia que no pot pagar com abans per l’estabilitat bielorussa.

Segons aquest periodista, durant aquest temps el règim de Lukaixenko s’havia suavitzat i la policia tenia l’ordre de no detenir els manifestants i això també ha permès que la gent tingués menys por de sortir que abans. “Ara la majoria passiva simpatitza amb els que surten al carrer perquè tothom a la família o entre els amics té algun “paràsit”, l ’impost ha estat l’última gota, el malestar s’havia anat acumulant per moltes altres raons”, explica Xraibman.

La repressió de les protestes ha estat condemnada internacionalment però no d’una manera tan forta com altres vegades. Demà dimarts el president bielorús es reuneix a Sant Petersburg amb Vladímir Putin per intentar millorar les relacions bilaterals que darrerament són tenses per un conflicte pel preu del gas rus i divergències sobre el control de la frontera entre els dos països –que gairebé és inexistent i ara formen part de la Unió Econòmica Euroasiàtica- després que Lukaixenko hagi facilitat el règim de visats per molts estrangers. A més, Moscou voldria construir una base aèria a Bielorússia, que se sumaria a tres punts d’observació militar que ja hi té.