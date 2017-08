La venda d’armes es desploma als Estats Units amb Donald Trump

Durant la campanya electoral, Donald Trump es va guanyar el suport incondicional de l’Associació Nacional del Rifle, és a dir, de la mítica organització que defensa el dret dels ciutadans nord-americans a tenir armes de foc. El que ningú s’imaginava aleshores, però, és que la seva presidència seria una autèntica ruïna per als venedors d’armes als Estats Units. La comercialització d’armament s’ha desplomat al país un 9% des de la seva arribada a la Casa Blanca. Alguns fabricants fins i tot eleven aquest percentatge a un 25%, i detallen que la caiguda en la venda de pistoles ha sigut encara més estrepitosa: un 50%.

El fet que Barack Obama fos un clar detractor que els civils posseïssin armes feia que la gent s’afanyés a comprar-ne per la por que la seva comercialització pogués ser prohibida en qualsevol moment, segons explica Jeremiah Blasi, director de màrqueting de Mid America Armament, una de les firmes nord-americanes que es dediquen a aquest particular negoci. “Ara, en canvi, ningú creu que això pugui passar”, declara.

El millor venedor de pistoles

De fet, a l’abril Trump va fer un discurs a Atlanta davant de centenars de membres de l’Associació Nacional del Rifle i va dir: “Vosaltres sou els meus amics. Creieu-me”. I hi havia raons de sobres. Aquesta organització va destinar més de 30 milions de dòlars a la seva campanya electoral.

El gran suport de Trump, però, explicaria l’actual davallada del sector armamentístic. Ara ja no hi ha cap raó aparent per haver de comprar una arma a corre-cuita o per emmagatzemar-ne. La crisi actual és tal que, irònicament, Obama s’ha guanyat ara el sobrenom d’“el millor venedor de pistoles del planeta”. Les xifres parlen per elles mateixes.

Quan el president demòcrata va guanyar les eleccions per primer cop, el 2008, la venda d’armes movia 13 milions de dòlars a l’any als Estats Units (uns 11 milions d’euros). L’últim any de la presidència d’Obama, el 2016, en canvi, ja ascendia a 27,5 milions de dòlars (uns 23 milions d’euros).

Aquest any només s’ha registrat en una ocasió un augment en la venda d’armes en territori nord-americà. Va ser al mes de maig, després de l’atemptat al concert d’Ariana Grande a Manchester, al Regne Unit, on van morir 22 persones. És automàtic: cada vegada que hi ha un atac a Occident -sigui on sigui-, la comercialització d’armes augmenta als Estats Units.

Reacció després d’un atac

El mateix va passar després de l’atac en una discoteca a Orlando, a Florida, el 12 de juny del 2016. En aquella ocasió 49 persones van perdre la vida i els comerciants de rifles i pistoles també van fer l’agost. O després del dramàtic assalt a l’escola de primària Sandy Hook, a la localitat de Newtown, a Connecticut, on 22 nens i sis empleats van ser assassinats. Després d’aquell atac, el preu d’algunes armes es va disparar. Pistoles de fabricació xinesa van passar de costar 100 dòlars (84 euros) a 500 (424 euros). I els rifles van doblar el seu preu: dels 700 als 1.500 dòlars (dels 590 als 1.270 euros).

Als Estats Units hi ha almenys 265 milions d’armes en mans de civils, segons l’última enquesta que s’ha fet. Aquestes armes es concentren en tan sols un 3% de la població. De fet, es calcula que cadascuna d’aquestes persones té una mitjana de 17 armes.

La indústria d’armament als Estats Units és gairebé tan antiga com el país. Noms tan coneguts com Smith, Wesson, Colt, Remington i Winchester pertanyen a famílies que van començar a fabricar i vendre armes abans de la guerra civil. Però, a diferència del que molts creuen, la població nord-americana mai no va tenir un especial interès per armar-se, segons explica la historiadora Pamela Haag. Al seu llibre The gunning of America [El llançament d’Amèrica], Haag detalla que les primeres empreses d’armament van fer fallida o van sobreviure gràcies als subministraments que proporcionaven al govern o a les vendes als mercats estrangers.

