Quatre detinguts a Montpeller acusats de preparar un atemptat

La policia francesa ha detingut quatre persones a la perifèria de Montpeller, al sud de França, acusades de preparar, presumptament, un atemptat suïcida al país, han confirmat fonts judicials. Entre els arrestats hi ha una noia de 16 anys i el seu company sentimental, de 22, tots dos coneguts pels seus vincles amb el jihadisme.

Les detencions s'han produït en un domicili als afores de la ciutat i a l'interior s'han localitzat explosius casolans a punt de fer servir, del mateix estil que els utilitzats en els atemptats suïcides a París. En particular, els agents han trobat TATP, un potent explosiu, així com també un litre d'acetona, un altre d'aigua oxigenada i un altre d'àcid sulfúric, material que pot servir per construir explosius.

Els investigadors francesos consideren que el jove estava a punt per cometre un atemptat suïcida, encara que en l'actual estat de la investigació no se sap ni quan ni on pensava fer-ho, han precisat les fonts. La menor, la seva companya sentimental, havia intentat viatjar a Síria.

Des del novembre del 2015, França viu en estat d'alerta per possibles atemptats islamistes. Més de 230 persones han mort en una sèrie d'atacs des dels atemptats de principis d'aquell any.

Les detencions arriben l'endemà que un turista egipci de 29 anys ferís lleument un policia a les portes del museu del Louvre de París. L' atacant va ser abatut i es troba en estat crític.