Un devastador incendi a l'oest de Londres destrueix un edifici residencial de 27 plantes

Des de poc abans de la una de la matinada d'avui, hora de Londres, un edifici de 27 plantes situat a l'oest de la ciutat crema pràcticament en la seva totalitat. Se'n desconeixen les causes a hores d'ara. Testimonis presencials asseguren que hi pot haver atrapades entre el foc, encara viu a primera hora del matí, tot i els esforços dels bombers, i el fum, desenes de víctimes. El bloc té entre cent-vint apartaments. Es calcula que hi hauria entre cinc-centes i sis-centes persones residint-hi en el moment en què s'han desfermat la tragèdia. La columna de fum que s'hi eleva es pot veure pràcticament des de qualsevol punt de la urbs. L'estructura dels darrers pisos ha quedat totalment destrüida.

Paul Munark, que viu al setè pis de l'edifici, i que ha aconseguit sortir-ne sense danys, ha assegurat a la BBC: "En cap moment no ha sonat cap alarma d'incendis. Jo m'he despertat perquè he snetit els crits de nens que demanaven ajuda. " En el mateix sentit s'ha expressat Jody Martin, un altres dels residents dels primers pisos de la torre, que ha declarat a la cadena pública britànica: "He vist set o vuit persones sortir-ne en els primers moments. No havia sonat cap alarma contra incendis. Per tant, molta gent podria estar dormint encara aleshores quan el foc ha pres tot l'edifici". Altres residents han informat que hi ha "moltes persones desaparegudes".

315x388 L'incendi crema des de la 1:25 de la matinada L'incendi crema des de la 1:25 de la matinada

La torre havia estat restaurada molt recentment i la utilització de materials com el pladur, molt habitual en la construcció, pot haver contribuït a una propagació extremadament virulenta de les flames. Tot i així, segons alguns veïns de l'immoble, els bombers havien revisat la seguretat de l'edifici després de les reformes i havien aprovat les mesures antiincendis. La gran incògnita per ara és saber "per què no ha sonat cap alarma comunitària d'incendis", ha afirmat a BBC Radio 4 el regidor del districte Robert Atkinson. Altres testimonis presencials asseguraven que l'origen del foc era al "segon o tercer pis". No n'havia afectat, però, una de les cantonades de la construcció. La composició majoritària de la població dels habitants del bloc és de famílies amb nens, segons els veïns de la zona. Aquesta àrea de Londres està molt densament poblada.

BREAKING: firefighters react to #GrenfellTower fire in London amidst fears people are trapped. #TenNews pic.twitter.com/LqlfzbU7Xr — TEN Eyewitness News (@channeltennews) June 14, 2017

La torre Grenfell, construida el 1974, està situada a Latimer Road, a la zona de White City, relativament a prop de Nottingh Hill. Fins a quaranta-cinc camions de bombers i una vintena d'ambulàncies s'han desplaçat a l'escenari dels fets. Aquest servei ha informat passades les sis d'aquest matí que una trentena de persones han estat traslladades a diferents hospitals de la ciutat.

Les imatges que al llarg de la nit ha estat retransmetent en directe la BBC permetien veure com des d'algunes finestres, persones atrapades a l'edifici feien senyals amb les llums dels telefons mòbils per tal de cridar l'atenció dels serveis de rescat.

540x306 La gent observa com els bombers treballen per apagar l'incendi / REUTERS La gent observa com els bombers treballen per apagar l'incendi / REUTERS

Un nombre indeterminat de persones han estat tractades a peu del bloc per inhalació de fum. No hi ha, de moment, cap balanç provisional de víctimes. Durant la matinada, un veí assegurava a BBC Radio 5 Live haver vist "saltar des de pisos del bloc" alguna persones.

Els veïns de la zona han estat evacuats, com es pot veure en alguns dels molts testimonis de la tragèdia amb què de seguida s'han omplert les xarxes socials.

This is heartbreaking. Children screaming for help from Grenfell Tower, Latimer Road. Pray they are saved 🙏 pic.twitter.com/ByEdxjfw4k — Omar Salha (@o_salha) June 14, 2017

Un dels problemes amb què s'han trobat els bombers per actuar és la distribució dels carrers de la zona, amb molts culs de sac. Quan han arribat al bloc, menys de deu minuts després del primer avís, ja pràcticament cremava tot sencer.