El dictador de Gàmbia s'exilia a Guinea Equatorial

La Gàmbia de Yahya Jammeh ja és història. El dictador ha abandonat aquesta nit la capital del petit país subsaharià, Banjul, amb destinació al seu exili de Guinea Equatorial de Teodoro Obiang, amb una parada prèvia a Guinea Conakry.

La sortida de Jammeh posa fi a un govern autoritari i repressor de 22 anys i obre la porta a l'oportunitat que per primer cop els gambians visquin en una democràcia parlamentària. Adama Barrow, el nou president del país que va jurar el càrrec la setmana passada al Senegal, té previst tornar a Gàmbia. Ell mateix va ser qui va anunciar que Jammeh havia accedit a marxar del país, pressionat pels presidents africans que l'havien amenaçat d'intervenir militarment si no cedia el poder a l'home que el va derrotar a les eleccions de l'1 de desembre de l'any passat.

I would like to inform you that the 2nd President of the Republic of The Gambia, Yahya Jammeh has left Gambia. #Gambia pic.twitter.com/fQoWJxYXiE