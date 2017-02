El cos d’immigració dels EUA ja aplica la nova política de Trump

A l’estat de Virgínia, agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes dels EUA (ICE, per les sigles en anglès) esperen fora d’un alberg on els immigrants sense papers es refugien del fred. A Texas i Colorado, entren als edificis judicials a la recerca de sensepapers que hi han anat per qüestions que no tenen relació amb la seva situació migratòria. A l’aeroport de Nova York, a uns passatgers que acaben d’aterrar després d’un vol de cinc hores provinent de San Francisco els demanen la documentació a la porta de l’avió, abans de desembarcar. Els plans de l’administració Trump per detenir i deportar un gran nombre d’immigrants sense papers tenen efecte des de fa un mes. I la major part d’aquesta feina ha recaigut en els milers d’agents del Servei d’Immigració i Control de Duanes, que en pocs dies han vist augmentades les seves funcions, tenen més autoritat i ja les estan fent efectives.

Enrere queda l’era Obama

Enrere queden les regles de l’era Obama, que fixaven que només s’havia d’actuar sobre aquells que havien comès delictes. Al sud de Califòrnia, en una de les primeres batudes importants executades per l’administració Trump, els agents de l’ICE van detenir 161 persones amb un ampli historial delictiu i deu que no tenien cap antecedent penal. “Abans, se’ns acostumava a dir: «No podeu detenir aquestes persones [sense antecedents penals]» i «Sigueu disciplinats o es considerarà que no obeïu les ordres»”, assegura un veterà amb deu anys de servei a l’ICE que va participar en aquesta operació. “Ara sí que es pot detenir aquestes persones. I n’hi ha moltíssimes aquí”. Entrevistes amb 17 agents i oficials del Servei d’Immigració i Control de Duanes, als estats de Florida, Alabama, Texas, Arizona, Washington i Califòrnia, revelen a quina velocitat s’ha instaurat la nova directriu en aquest ens. Com que tenen estrictament prohibit parlar amb la premsa, demanen l’anonimat per por a perdre la feina.

El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, va dir dimarts que el president volia eliminar les “cadenes” que mantenien lligats els agents de l’ICE, una expressió que els mateixos funcionaris d’aquest servei fan seva i recullen una vegada i una altra per descriure la seva nova situació. “La moral entre els nostres agents i oficials ha augmentat exponencialment des de la signatura de les ordres migratòries”, van escriure els sindicats de l’ICE i els agents de la Patrulla Fronterera en un comunicat conjunt després que el president Trump aprovés aquestes ordres.

La seu de l’ICE a Washington és, aquestes últimes setmanes, un formiguer. Els empleats han sigut convocats a reunions sobre les noves directrius migratòries amb la intenció d’executar-les amb rapidesa. “Alguns diuen: «Això és genial, tindrem les eines que necessitem»”, assegura un alt funcionari del servei que hi va entrar quan George W. Bush era president. No obstant això, també reconeix que “altres persones són una mica més reticents i s’alarmen de la rapidesa amb què s’estan movent les coses”.

El Servei d’Immigració i Control de Duanes té més de 20.000 empleats, repartits en 400 oficines als EUA i 46 més en països estrangers, i Trump acaba d’aprovar la contractació de 10.000 efectius més. Els funcionaris de l’ICE senten que estan protegint el país i fent complir les lleis però, a més, diversos agents expliquen que estan defensant el sistema legal d’immigració, amb els anys d’espera que comporta, davant dels que es volen saltar les cues.

Els agents són principalment homes, sovint provinents de l’exèrcit o la policia, o tots dos cossos. Tenen un programa de formació de cinc setmanes en què aprenen espanyol, s’entrenen en l’ús d’armes de foc, practiquen maniobres de conducció i han de passar set proves escrites i una prova d’aptitud física, que inclou una cursa d’obstacles.

Les detencions, de matinada

L’element sorpresa és fonamental per a la seva feina i la visió d’una sola furgoneta blanca amb les paraules “Departament de Seguretat Nacional” pot disparar l’alarma i provocar la fugida dels sensepapers. Per minimitzar el contacte amb els ciutadans, les detencions es fan amb freqüència a primeríssima hora del matí. Un oficial del cos de Carolina del Nord explica que les operacions, amb equips d’almenys cinc agents que es troben a les 4 de la matinada, es fan quan els immigrants en situació irregular surten per anar a treballar. Se’ls deté quan posen un peu a la via pública i, un cop identificats, se’ls emmanilla. Però a vegades les operacions són molt més aparatoses i impliquen grans quantitats d’agents armats que irrompen en un habitatge. Pot passar també que els nens de la casa es despertin i vegin com s’emporten un dels seus progenitors.

Els que acompanyen els sensepapers ara també són detinguts si se sospita que estan en situació irregular, encara que no hagin comès cap crim, el que es coneix ja al servei com a detencions “col·laterals”. Si bé aquesta mena de detencions també es van fer durant l’administració Obama, oficialment es demanava que no es produïssin, cosa que provocava la frustració de molts agents. “Quina part d’il·legal no s’entén?”, es pregunta un agent d’Arizona.

El divorci de la Casa Blanca amb la premsa pren cada cop més volada

Per Twitter, com ja és habitual en ell. Així és com el president dels EUA, Donald Trump, va comunicar dissabte a la nit que no assistiria al sopar que anualment reuneix l’inquilí de la Casa Blanca amb els periodistes que el segueixen. És una celebració distesa en què els últims anys s’havia vist l’ara expresident, Barack Obama, explicant acudits i fent broma, igual que tots els seus antecessors des del 1924. “No assistiré al sopar de corresponsals de la Casa Blanca aquest any. Els desitjo a tots el millor i que tinguin una gran nit!”, va ser el tuit amb què Trump va liquidar dissabte la tradició. Les males relacions entre els grans mitjans de comunicació i Trump -i el seu entorn- fa temps que duren i l’arribada del magnat a la Casa Blanca encara ha fet empitjorar les coses. Divendres, Trump va desqualificar amb duresa mitjans com el New York Times o la CNN en el seu discurs a la convenció conservadora i hores després els periodistes d’aquests mitjans, i altres com la web Politico o la BBC, van ser privats d’assistir a una sessió informativa amb el portaveu de la Casa Blanca. L’organització Rerporters Sense Fronteres (RSF) va alertar fa uns dies que els atacs de Trump a la premsa donen ales als líders autoritaris mundials que empresonen periodistes quan el que escriuen no els agrada.