El director general en cap i els oblidats

No et preguntis què pot fer Amèrica per tu, perquè Donald Trump ja ho sap: el país et serà retornat. La llei i l’ordre tornaran a imperar al teu carrer. Tornaràs a comprar producte made in USA i benaurats seran els americans perquè d’ells seran els llocs de treball. Les fronteres del país seran segellades. L’islamisme radical serà esborrat de la faç de la Terra. La riquesa et serà retornada i a Déu poso per testimoni que la classe mitjana no tornarà a passar gana.

Del president que parla amb 140 caràcters no es podia esperar un discurs amb la retòrica substancial de Barack Obama, ni amb l’èpica de John Fitzgerald Kennedy, ni amb la seguretat paternal de Ronald Reagan. En el millor dels casos, va ser un discurs de l’estat de la Unió, amb pinzellades de programa de govern. En el pitjor dels casos, Trump va fer el míting de l’“Això serà un Brexit, plus, plus, plus”. El 45è president dels Estats Units ha parlat aquest divendres amb la urgència i l’autoritat amb què el director general es dirigeix als seus subordinats: “Aquí mateix, ara mateix, mai més, s’ha acabat”.

El populisme ha arribat a la presidència dels Estats Units. Ho ha fet amb les paraules que tothom pot entendre i tothom vol sentir (que per això és populisme): l’establishment s’ha protegit mentre us desprotegia a vosaltres, els homes i les dones oblidats. La globalització ha repartit la vostra riquesa a tot el món. Doncs s’han acabat les paraules buides. Passarem a l’acció. I com que el patriotisme estalvia molts prejudicis, escolteu-me bé: Amèrica primer.

Ho veig, ho vull, ho tinc

Donald Trump no ha ofert una nova visió d’Amèrica, perquè al segle XXI ja no se somia: el futur es veu. El comercial en cap ha obert la pantalla tàctil i ha ensenyat, gràcies a la realitat virtual, com serà exactament l’Amèrica que els electors li van comprar. Sense delinqüència ni més immigrants il·legals, amb feina per a tothom. Ho veig, ho vull, ho tinc.

El discurs de Trump ha estat una esmena a la totalitat als vuit anys d’Obama. Allà on Obama hi va veure “ Yes, we did”, Trump hi veu naus industrials completament cobertes de pols.

A un Trump molt competitiu, la imatge del Mall de Washington mig buit li devia punxar l’orgull. Prou que ho sap que la capital on viurà a partir d’ara és terra demòcrata. Però el nou president està acostumat a dissimular els desdenys, i a apuntar-se’ls tots.

Trump ha acompanyat Barack i Michelle Obama fins al Marine One. Quan el ja expresident ha saludat un moment a l’últim esglaó de la curta escaleta de l’helicòpter, ens hem quedar sols amb Trump per primera vegada, preguntant-nos per què un home que parla dels oblidats genera tan poca esperança.