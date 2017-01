La dita russa: “Et pega, això vol dir que t’estima”

La cambra baixa del Parlament rus ha fet un pas més aquesta setmana en la seva particular defensa dels valors tradicionals, de la moral i de la família amb l’aprovació de la llei que despenalitza casos de violència domèstica que a partir d’ara seran castigats només amb sancions administratives. Aquesta mesura amenaça de silenciar i amagar encara més la violència domèstica en una societat on cada any, segons dades oficials, provoca una mitjana d’unes 14.000 morts. Segons una estadística que han elaborat defensors dels drets humans, el 2015 van ser víctimes de la violència domèstica unes 50.000 persones, entre les quals 36.000 dones i gairebé 12.000 criatures.

Quan la llei hagi entrat en vigor -només falta el vistiplau de la cambra alta i la signatura de Vladímir Putin- no es considerarà delicte pegar a la parella, als fills o a altres persones dins de l’entorn familiar si els cops s’acaben en blaus, bonys o esgarrapades i no deriven en problemes més greus per a la salut de la víctima. La primera vegada l’agressió se saldarà amb una simple sanció administrativa -multes o treballs socials- i en caldrà una segona perquè sí que sigui considerada delicte i es castigui per la via penal, sempre que la víctima aconsegueixi demostrar els fets.

Els diputats que estan a favor de la llei asseguren que defensen la família de la ingerència de l’estat i que han recollit l’opinió de més del 50% dels russos que estan en contra que s’hagin despenalitzat casos d’agressions al carrer i no a la família. Mentrestant, les autoritats de Moscou han sancionat una protesta contra la polèmica llei que organitzacions que combaten la violència domèstica volien celebrar aquest dissabte.

Serguei Xargunov, escriptor i un dels tres diputats que a la lectura definitiva de divendres va votar en contra de la llei, al seu mur de Facebook ha sigut contundent: “L’article 21 de la Constitució prohibeix la violència. I ara resulta que la violència domèstica es converteix en una mena de fenomen normal. És com si es donés el senyal: pega, no passa res”. Xargunov ha fet campanya en contra de la llei als mitjans de comunicació amb l’eslògan “Et pega, això vol dir que et destrueix”, un gir d’una dita russa molt estesa que diu “Et pega, això vol dir que t’estima”. Aquesta dita ve de temps remots, d’un codi del segle XVI en què es regulava la conducta del cap de família i es considerava que els càstigs físics anaven bé per a l’ànima de les dones, fills o servents. Quan es pregunta als russos com interpreten la frase, sovint contesten que no s’ha de prendre al peu de la lletra però que vol dir que a l’home no li és indiferent la dona que pot ser objecte d’algun dels seus atac d’ira.

Doble prova

Uliana Skoibeda, columnista de temes socials del diari Komsomólskaia Pravda, ironitza que la nova iniciativa és com si posés en el marc de la llei la dita “Et pega, això vol dir que t’estima” i que l’estat renuncia a una de les seves funcions, la punitiva. Aquesta periodista expressa la preocupació de molta gent que tem que el camí de les dones perquè es faci justícia encara serà més difícil perquè per obrir un cas penal la víctima haurà de demostrar que no és la primera vegada ensenyant la sanció administrativa. Si es té en compte, però, com és ja de difícil que la policia faci cas de les víctimes en aquests casos, aconseguir la primera sanció segurament tampoc serà tan fàcil i per això no hi ha cap garantia que la segona agressió sigui castigada.

Experts i defensors dels drets humans consideren que la sanció administrativa en lloc de la penal no frenarà les agressions. L’advocada i activista Aliona Adler està convençuda que “la responsabilitat penal sí que és un fre psicològic molt fort a la violència perquè si l’infractor és condemnat per una pallissa això pot tenir moltes conseqüències”.