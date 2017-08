Una nena morta i vuit ferits en un atropellament deliberat als afores de París

L'atropellament d'una desena de persones a la terrassa d'una pizzeria als afores de París ha causat la mort d'una nena de 12 anys. L'incident ha sigut un acte deliberat però no de caràcter terrorista, segons les primeres proves recopilades pels investigadors. El portaveu del ministeri de l'Interior, Pierre-Henry Brandet, ha explicat que tot i que "no es pot descartar" la hipòtesi terrorista, "no és la pista principal" a la vista de les informacions sobre el conductor, que ha encastat el seu cotxe a la terrassa de una pizzeria a la localitat de Sept-Sorts, i que ha sigut detingut immediatament.

Es tracta d'un home de nacionalitat francesa nascut el 1985 i sense antecedents que la setmana passada havia intentat suïcidar-se i que amb el seu acte d'aquest dilluns també hauria volgut treure's la vida, segons el portaveu del ministeri, que ha parlar d'un perfil psicològic "inestable". En la mateixa línia que el portaveu ministerial, la fiscalia de Meaux ha destacat que "a priori" no sembla que sigui una acció terrorista. De fet, la fiscalia de París -que és la que té competència en matèria terrorista a tot el territori francès- no s'ha fet càrrec de les investigacions.

Els fets han tingut lloc poc després de les 20.00 h a Sept-Sorts, una petita localitat d'uns 450 habitants a una quarantena de quilòmetres a l'est de París. Segons ha explicat el sotsdelegat del govern del districte de Torcy, la nena morta tenia 12 anys. Hi ha hagut també 8 ferits greus i un de lleu a causa de l'atropellament.