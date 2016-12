Ni Andrea Bocelli, ni Elton John, ni Céline Dion… Donald Trump no troba qui canti per a ell

És un amant de la televisió i té una evident facilitat per a l'espectacle, però Donald Trump no aconsegueix trobar artistes per al que ha de ser l'esdeveniment més important de la seva vida: la seva investidura. Quan falta menys d'un mes per a la cerimònia, que se celebrarà el 20 de gener, l'equip de Trump no ha aconseguit que cap cantant important accedeixi a cantar durant l'acte, i ja acumula desenes de negatives. Entre els que han declinat la invitació hi ha alguns dels artistes més populars dels Estats Units, com ara Andrea Bocelli, Elton John i Céline Dion.

El cartell de figures per actuar en la cerimònia del dia 20 a Washington és, de moment, i si res no canvia, certament escàs. Tot el que ha aconseguit fins ara l'equip de Trump és que hi participi la companyia de ball The Rockettes, el cor mormó Tabernacle, i Jackie Evancho, una adolescent que es va fer famosa en quedar segona en el concurs televisiu 'America's Got Talent". Res a veure amb els músics que van participar en la cerimònia d'investidura de Barack Obama: Beyoncé, Jay Z, Mariah Carey, Alicia Keys, Mary J. Blige i Stevie Wonder. Noms als quals cal sumar els que, dos dies abans de la investidura, van participar en un concert davant del Lincoln Memorial en honor d'Obama: Bruce Springsteen, Mary J. Blige, Jon Bon Jovi, James Taylor, Garth Brooks, John Legend, John Mellencamp, Josh Groban, U2, Usher, Stevie Wonder, Shakira i Beyoncé.

De fet, la dificultat de l'equip de Trump per trobar artistes no és nova: ja durant la campanya electoral l'ara president electe va patir el menyspreu dels cantants, que van estimar-se més mostrar el seu suport a la seva contrincant. Mentre que amb Hillary Clinton es van bolcar estrelles mundials com Madonna, Kate Perry, Beyoncé i Lady Gaga, Trump va haver de recórrer algun famós de segona fila, com el model Antonio Sabato.

Aquest lleig dels artistes preocupa Trump? Fidel al seu estil, si durant la campanya va criticar els artistes que donaven suport a Clinton i va assegurar que no els necessitava, ara ha afirmat, amb ironia, que totes les personalitats no van poder fer res per ajudar Clinton. "Jo vull la gent", ha escrit al seu compte de Twitter, la seva via habitual de comunicació. També els seus assessors s'han esforçat a treure importància al rebuig dels artistes adduint que la investidura "no és un festival de música" i que l'important és el discurs de Trump i la seva "relació amb els ciutadans".

La justificació de Trump i el seu equip és necessària perquè els 'no' al president són el tema preferit de conversa a les tertúlies d'aquests dies a ràdios i televisions. Però una cosa és el que es diu de portes enfora i una de ben diferent el que passa de portes endins. Fonts de l'entorn del president electe han assegurat que està furiós per no poder aconseguir que la seva investidura sigui un espectacle i que ha demanat a un productor televisiu d'èxit que aconsegueixi més famosos. Sense èxit de moment.