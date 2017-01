Les dones, contra Trump

Clam contra Donald Trump. Milers de persones es concentren als carrers del centre de Washington i d'altres ciutats del país per assistir a la denominada Marxa de les Dones, una de les manifestacions més concorregudes de la història dels Estats Units. Els organitzadors esperaven la presència d'unes 250.000 persones però algunes fonts asseguren que els assistents han arribat al mig milió, xifra similar als que van aplegar-se a la presa de possessió de Donald Trump, just un dia abans i al mateix lloc de Washington. Moltes de les dones van vestides amb peces de roba de color rosa i amb pancartes que reclamen respecte per a la seva independència i llibertat.

"I'm here for equal rights & a better quality of life for working women" -Marie, Patient Service Rep at Montefiore Med Center #WomensMarch pic.twitter.com/8cqA81RYN9 — 1199SEIU Caregivers (@1199SEIU) 21 de gener de 2017

Bonnie Norton, de 35 anys, i Jefferson Cole, de 36 anys, han assistit amb la seva filla de 19 mesos, a la marxa per cridar ben fort contra el nou president. "Estem en xoc per tot el què Trump preveu fer", admet Norton .

La marxa s'ha convocat l'endemà de la presa de possessió de Trump com a 45è president dels Estats Units, en defensa de la diversitat, la igualtat i els drets de les dones davant el què consideren una "amenaça" per les polítiques planejades per la nova administració de la Casa Blanca.

Un dels emblemes de la marxa són les anomenades gorres ' pussy cat' [ gatet] , que es compten per milers i són una resposta al polèmic comentari de Trump en què presumia que una "estrella" com ell podia agafar les dones "pels genitals" . ( "p ussy " , en anglès).

540x306 Una somrient Scarlett Johansson camina a la Marxa de les Dones de Washington. Una somrient Scarlett Johansson camina a la Marxa de les Dones de Washington.

La iniciativa sorgeix d'una ciutadana, que amoïnada pels missatges i discursos de Trump durant la campanya, va proposar un acte multitudinari per fer sentir la força de les dones. Al final, la seva proposta es va virilitzar a través de les xarxes. A l'acte es van afegir artistes com Scarlett Johansson, Katy Perry, Julianne Moore o America Ferrera, que han animant els seus seguidors a sumar-se a les concentracions que es fan a moltes ciutats dels Estats Units, així com a d'altres capitals del món, des de l'Índia a Barcelona.

On way 2D.C. March🌼There r Marches ALL OVER THE🌎

After March we wi’ll Join Organizations‼️WE WONT SIT &🐝NOTHING‼️ #WhyIMarch #WomensMarch — Cher (@cher) 21 de gener de 2017

540x306 Dones s'afegeixen a la protesta mundial contra Trump, en un carrer de l'Índia. / AMIT DAVE / REUTERS Dones s'afegeixen a la protesta mundial contra Trump, en un carrer de l'Índia. / AMIT DAVE / REUTERS

Les protestes il·lustren la gran ràbia en un país profundament dividit que encara s'està recuperant de la ferida que ha deixat la campanya del 2016, amb un nivell de crispació totalment inusual per als Estats Units.