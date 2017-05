El drama de les famílies dividides per la burocràcia

Morir per una bomba o consumir-se en vida per culpa d’uns papers que mai arriben. A vegades la burocràcia pot tenir gairebé el mateix poder destructiu que una guerra. Una amarga espera que reflecteixen les cares de la Fexriye Remezan i el seu marit, Khalid Iussef, un matrimoni kurdosirià que des del 2014 viu refugiat al Kurdistan iraquià.

El periple d’aquesta família de Hassaka va començar el 2012 quan juntament amb els seus fills van veure’s obligats a fugir a Damasc després dels reiterats atacs de grups jihadistes. Un èxode que van haver d’emprendre de nou el 2014 quan el seu fill gran, el Felat, va ser cridat a files. En aquell moment, incorporar-se a l’exèrcit suposava comprar un bitllet cap a una mort quasi segura, per la qual cosa van haver de buscar refugi a Barika, un camp de refugiats situat 20 quilòmetres al sud de Suleimania.

“Quan vam arribar aquí el meu fill Felat va començar a treballar. Les condicions laborals eren molt dolentes i el sou era massa baix per alimentar tota la família”, explica la Fexriye, que assenyala que els kurds de Síria són, en moltes ocasions, considerats ciutadans de segona al Kurdistan iraquià.

Separar-se per sobreviure

Parla amb l’ARA des d’una casa situada en aquest camp gestionat per l’ACNUR, l’ONG italiana Emergency i una associació de mestres kurdosirians també refugiats. Allà hi sobreviuen prop de 10.000 persones, principalment kurdosirianes, tot i que també hi ha famílies d’Alep i d’altres punts de la geografia siriana. Segons l’ACNUR, a l’Iraq hi ha 233.244 refugiats sirians.

El Felat es va casar al campament i va tenir un fill, encara que mai sentiria les seves primeres paraules de viva veu. La gravetat de la situació econòmica va empènyer la família a prendre una decisió: el Felat, que en aquell moment tenia 24 anys, i el seu germà Alaa, de 15, viatjarien a Europa, per després, en cas d’èxit, procedir a la reunificació familiar.

“No vam anar amb ells perquè era un viatge molt perillós i no teníem prou diners per pagar tots els passatges a les màfies”, explica el Khalid. Era la tardor del 2015, i després de viatjar a Turquia, el Felat i l’Alaa es van aventurar al mar rumb a les illes gregues. Després de quatre dies en territori grec, van emprendre la ruta dels Balcans al costat de milers de refugiats fins a arribar a Alemanya.

“He somiat en el meu fill Felat centenars de vegades”, comenta plorosa la Fexriye amb una profunda tristesa i enyorança. Milers de refugiats sirians i desplaçats iraquians esperen el permís dels governs europeus per reunir-se amb els seus familiars que van aconseguir arribar a Europa. Després d’obtenir l’estatus de refugiats a Alemanya, el Felat i l’Alaa han d’esperar almenys tres anys per obtenir el permís de residència. Serà llavors quan podran començar els tràmits per demanar la reagrupació familiar. Una espera que consumeix en vida la Fexriye i el Khalid, sobretot quan veuen com el seu net creix allunyat del pare. “No volem diners sinó llibertat. Demanem als seus governs que ajudin les famílies dividides a reunir-nos amb els nostres fills a Europa”, exclama el Khalid.

Quan el Felat va emprendre el viatge, el seu fill tot just tenia dos anys, de manera que les seves primeres paraules les ha hagut de sentir a través de la pantalla del telèfon mòbil. Una situació idèntica a la de la Iman, una dona kurda de 30 anys amb un nen de quatre al seu càrrec, que viu a Barika amb els pares de l’Abdelhamid, el seu marit. També de Hassaka, la Iman estudiava art a la universitat, però la situació va empitjorar a causa dels atacs de l’Estat Islàmic i amb la seva família van decidir fugir a l’Iraq poc després d’haver contret matrimoni i quedar-se embarassada.

Espera interminable

Tenien molt pocs diners i van decidir que l’Abdelhamid fos qui provés sort emprenent el viatge cap a Europa. Després de ser arrestat per la guàrdia costanera turca en un primer intent, el marit de la Iman va aconseguir trepitjar sòl grec a la segona. I d’allà, cap a Alemanya a través dels Balcans.

Ara la Iman espera que l’estatut de refugiat del seu marit es converteixi en permís de residència al cap d’uns anys i així poder reunir-se després de fer efectiva la reunificació familiar. “L’espera ens està matant”, explica la jove, que ara exerceix de mestra d’arts plàstiques al col·legi del camp de refugiats.

“Encara que l’espera és dura, d’ençà que treballo em trobo millor psicològicament perquè no estic a casa tancada pensant tota l’estona en el meu marit”, assegura. Unes històries d’ànimes i cors separats per la burocràcia d’uns governs europeus que xoca amb un sentiment popular a favor de l’acollida, com es va demostrar al febrer amb una manifestació multitudinària a Barcelona.