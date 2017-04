La dura tornada a la ciutat de la desolació i la mort

Després de travessar l’últim checkpoint de la policia federal de l’Iraq al sud de l’aeroport internacional de Mossul, s’estén un mar de dunes de runa. La destrucció és tan salvatge que el recinte està literalment arrasat. No hi ha rastre del hall de l’aeroport, de la torre de control o de l’hangar. A les pistes d’aterratge, la majoria de les quals han quedat inoperatives, les forces iraquianes han col·locat bateries llançacoets per atacar posicions dels jihadistes. Des d’allà també s’enlairen helicòpters militars que, amb el suport de l’aviació de la coalició internacional, donen cobertura des de l’aire a les tropes terrestres que avancen lentament per la ciutat vella de Mossul, on segueixen atrapats més de 400.000 civils.

A mesura que s’avança cap al nucli històric augmenta la destrucció i la desolació. El barri d’Al-Jadida és el que més ha patit els bombardejos de la coalició internacional. Hi ha destrucció per tot arreu. Es tem que en un bombardeig indiscriminat de la coalició el 23 de març passat morissin uns 300 civils. Es tracta d’un dels atacs més mortífers de la història recent a l’Iraq. L’alt nombre de baixes civils, encara per determinar, ja que encara queden cossos enterrats sota la runa, va portar les forces iraquianes a paralitzar l’ofensiva per alliberar la zona oest de la ciutat.

Fugida difícil

Entre els supervivents al bombardeig hi ha Abu Tareq, excapità de l’exèrcit de Saddam Hussein. Abu Tareq és un supervivent nat. Va aconseguir salvar-se de la mort quan l’Estat Islàmic va arrestar tots els oficials al barri de Wadi Jaiar, al sud-oest de Mossul, i gràcies al fet d’amagar-se al soterrani d’un edifici abandonat a mig construir es va salvar.

“Ens van capturar a 25, entre oficials i policies, i ens van portar a una escola. Ens van fer posar de genolls al pati. Hi havia 41 jihadistes amb nosaltres -relata l’exoficial-. En tot moment vaig pensar a escapar-me. Sabia que era una decisió gairebé suïcida i que només tindria una oportunitat, així que vaig esperar el moment. Vaig aprofitar que un grup d’ells havia marxat i la resta estava ocupat interrogant altres detinguts per sortir corrents. Amb totes les meves forces vaig córrer i vaig saltar el mur de l’escola i em vaig ficar a la casa d’uns veïns, que em van ajudar a amagar-me i després a fugir quan el carrer era segur”, continua.

Abu Tareq va aconseguir arribar fins al barri d’Al-Jadida, en un trajecte que es fa en 45 minuts caminant però que a ell li va costar dues hores perquè havia d’amagar-se constantment. El fugitiu es va refugiar a casa d’uns familiars durant 20 dies i per no posar-los en perill va decidir anar-se’n. “Vaig sortir de nit, vestit amb gel·laba i turbant. Vaig trobar un edifici abandonat que estava a mig construir i tenia un soterrani, i vaig decidir quedar-me allà”, recorda. Abu Tareq va estar en aquell cau 120 dies, sortint a buscar alguna cosa per menjar i aigua cada tres o quatre nits.

Ofensiva aturada

El 23 de març, mentre ell estava fora de perill, aixoplugat al soterrani, diversos centenars de civils van morir o van quedar greument ferits mentre eren a casa seva a causa dels bombardejos aeris. Afortunadament, la seva família ja feia setmanes que havia marxat a Al-Qaiara, 30 quilòmetres al sud de Mossul.

Des de fa poc més de dues setmanes les operacions militars a Mossul s’han aturat i la policia federal es limita a defensar els barris alliberats, a fer batudes a la recerca de jihadistes en cases de civils i a desactivar explosius disseminats per carrers i habitatges. Però no per això s’ha aturat la violència, ja que cada dia hi ha escaramusses entre els jihadistes i les forces de seguretat.

Un cop els cossos oficials iraquians han assegurat una àrea i han revisat els habitatges dels civils que tornen, col·loquen a la porta d’entrada una tela blanca per indicar que la casa està neta.

Els veïns que han tornat o no van poder fugir són pocs, així que la majoria són sospitosos de col·laborar amb l’Estat Islàmic, per la qual cosa fugen dels periodistes. “Cal anar amb molt de compte i evitar quedar-se molt de temps en un mateix lloc. Hi ha civils que són informants dels jihadistes i envien per GPS la nostra localització”, explica el tinent Ali, de la unitat d’intel·ligència de la policia federal iraquiana.

Condicions dures

Sense aigua corrent ni electricitat, i amb prou feines menjar, les condicions dels barris alliberats de Mossul oest són molt dures. Algunes ONG locals entren als barris ja alliberats del control jihadista i reparteixen aliments entre els civils. “Atenem diàriament un total de mil veïns. Els donem pa, arròs, una mica de verdura i carn en llauna”, indica l’Omar, que treballa com a voluntari per a l’associació caritativa Al-Safa.

Als afores de Mossul hi ha un altre punt de distribució d’aliments. Els encarregats de cuinar i repartir els tres àpats al dia són voluntaris de les confraries religioses xiïtes que segueixen la prèdica de l’influent clergue Muqtada al-Sadr. “Fa 40 dies que ens vam instal·lar aquí per ajudar els civils que fugen de Mossul. Ens portem bé amb tothom. Ajudem tothom, siguin sunnites, xiïtes o cristians”, defensa Ali davant la mala reputació que tenen les milícies xiïtes.

A l’avantguarda de les operacions per a l’alliberament de Mossul hi ha la Divisió de Resposta Ràpida (DRR), unitat d’elit de la policia federal que lluita cos a cos amb els jihadistes als laberíntics carrerons de la segona ciutat iraquiana. “Els nostres soldats han rebut un entrenament especial en combat urbà. Som l’única força capaç d’enfrontar-se als jihadistes”, assegura el capità Firas, portaveu de la DRR. Per reduir al màxim possible el nombre de baixes civils, aquesta divisió es desplaça en grups de sis amb armes lleugeres entre carrers estrets i densament poblats. El principal problema a què s’enfronten és que els jihadistes estan “utilitzant civils com a escuts humans”, explica el capità Firas. Col·loquen franctiradors als terrats de les cases i a dins tenen civils retinguts. “Són uns covards, gairebé no s’enfronten a la resistència. Les seves tàctiques són molt brutes: cotxes suïcides, escuts humans i plantar explosius”, diu.