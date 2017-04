L'Equador vota el successor de Correa

Prop de 13 milions de ciutadans equatorians i residents estrangers decideixen aquest diumenge el successor de Rafael Correa entre els dos candidats més votats en la primera volta del passat 19 de febrer: l'oficialista Lenín Moreno, d'Aliança País (AP, esquerra) i l' opositor Guillermo Lasso, del moviment Creant Oportunitats (CREC, centredreta).

Avançant-se a la possibilitat que es repeteixin les protestes i les acusacions de frau que van sorgir després de la primera volta, el Consell Nacional Electoral (CNE) ha fet una crida "a viure una autèntica festa democràtica" i "esperar els resultats oficials de forma pacífica".

No obstant això, la Policia ha tancat al trànsit carrers dels voltants de diversos edificis d'institucions electorals, i agents i soldats s'han desplegat per les ciutats per evitar incidents en cas que es repeteixin les c oncentracions ciutadanes de protesta de la primera volta.

A la crida del CNE a la calma s'han sumat les missions d'observació electoral internacional, com la de la Unió de Nacions Sud-americanes (Unasur) que, a través del seu coordinador, Alexander Vega, ha rebutjat també les possibilitats de frau. Per la seva banda el representant especial d'aquesta missió i expresident d'Uruguai, José Mujica, ha enviat un missatge de tranquil·litat i optimisme als equatorians.

Dels resultats a l'Equador depèn també el futur del fundador de Wikileaks, que està refugiat a l'ambaixada equatoriana de Londres i compta amb el suport del sector correista.