La policia espanyola deixa en llibertat l'escriptor turc detingut a Granada

La policia espanyola ha deixat en llibertat l'escriptor turc Dogan Akhanli, de 60 anys, detingut a la ciutat andalusa de Granada dissabte, en compliment d'una ordre d'arrest internacional cursada per les autoritats de Turquia. L'intel·lectual, que viu a Alemanya des de 1992, és crític amb el president turc, Recep Tayyip Erdogan, i defensa la recuperació de la memòria dels armenis, massacrats fa més d'un segle per l'Imperi Otomà.

El ministre d'Afers Estrangers alemany, Sigmar Gabriel, ha intercedit personalment per a l'alliberament de l'escriptor. En concret, Gabriel ha parlat per telèfon amb el seu homòleg espanyol, Alfonso Dastis, i li ha sol·licitat que l'intel·lectual no sigui extraditat a Turquia i s'inclogui a Alemanya en el procés.

Les declaracions del ministre

"M'alegro que Dogan Akhanli torni a estar en llibertat", ha declarat el titular d'Afers Estrangers alemany en un comunicat. "Seria nefast que Turquia aconseguís a l'altra punta d'Europa que la gent que aixeca la seva veu en contra Erdogan acabi a la presó", ha afegit.

L'escriptor ja va ser arrestar en una ocasió el 2010 quan entrava a Turquia. Aleshores va ser acusat d'haver comès un robatori amb homicidi, però segons el seu advocat quan es van produir els fets l'intel·lectuual ni tan sols era a Turquia. Finalment Akhanli va ser absolt, però la resolució es va anul·lar i el seu nom va tornar a aparèixer a la llista de persones buscades per les autoritats turques.

Es dóna la circumstància que el 3 d'agost la policia espanyola va detenir un altre intel·lectual turc també crític amb Erdogan, en compliment d'una ordre d'arrest internacional cursada per les autoritats de Turquia. Es tracta del periodista Hamza Yalçin, que va ser interceptat a l'aeroport del Prat, a Barcelona. A diferència d'Akhanli, Yalçin continua entre reixes.