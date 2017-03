Dos nous estats s'apunten a aturar el decret migratori de Trump

Els estats de Washington i Nova York secunden Hawaii en la seva batalla judicial contra el nou decret migratori signat pel president Donald Trump i han anunciat que presentaran al·legacions per bloquejar la norma que veta l'entrada als Estats Units de ciutadans de sis països de majoria musulmana.

Trump no ha volgut donar per perduda la seva política migratòria restrictiva i després que la justícia bloquegés la primera ordre executiva, la Casa Blanca en va presentar una segona en què treia de la llista d'estats vetats l'Iraq i deixava vigent la prohibició per als altres sis països, entre d'altres modificacions.

Per als advocats dels estats 'rebels', la nova odre manté els mateixos punts que van fer que se n'anul·lés la primera. La norma hauria de començar a implementar-se a partir de la setmana vinent, concretament el 16 de març.