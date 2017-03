30 dies sense dietes i 10 suspès de tota activitat: la sanció a l'eurodiputat polonès per les declaracions misògines

El president del Parlament Europeu, el conservador italià Antonio Tajani, ha anunciat aquest dimarts una multa equivalent a les dietes de 30 dies i la suspensió temporal d'activitat per a l'eurodiputat polonès que en l'anterior ple va afirmar que les dones són "més dèbils i menys intel·ligents" que els homes.

El Parlament Europeu investigarà l'eurodiputat polonès per les declaracions misògines

"He decidit imposar una sanció a l'eurodiputat Janusz Korwin-Mikke per les seves declaracions sobre les dones en la sessió plenària del passat 1 de març", ha anunciat Tajani en la sessió plenària d'aquest dimarts, després d'haver complert amb el requisit de comunicar primer a l'interessat el càstig que se li aplicarà per les seves declaracions masclistes.

En concret, Korwin-Mikke -del grup dels No Inscrits- serà privat del dret a percebre dietes per despeses d'estada durant un període de 30 dies i serà suspès durant 10 dies de tota activitat europarlamentària, "sense perjudici del seu dret a vot", ha explicat el president de l'Eurocambra enmig dels aplaudiments dels eurodiputats. A més, se li prohibirà representar el Parlament Europeu en reunions interparlamentàries, conferències o qualsevol tipus de fòrum durant un any.

"En el que a mi respecta, no penso tolerar un comportament que encara és més greu en ser pronunciat per qui ha de representar, amb dignitat, el poble europeu", ha explicat Tajani.

La polèmica es va produir en el curs d'un debat en el ple anterior, quan l'eurodiputat polonès va sostenir que és normal que les dones guanyin menys que els homes en els llocs de treball que ocupin perquè són " més dèbils, més petites i menys intel·ligents".

"Sap vostè quin paper ocupaven les dones a les Olimpíades gregues? La primera dona grega? L'hi dic jo, el lloc 800. Sap vostè quantes dones hi ha entre els primers cent jugadors d'escacs? L'hi diré: cap", va argumentar l'eurodiputat per fonamentar les seves declaracions masclistes.

Korwin-Mikke va adreçar la seva exposició a l' eurodiputada socialista Iratxe García, qui acabava d'intervenir en el mateix debat i que va prendre de nou la paraula per recriminar-li el seu discurs i advertir-li que ella és al Parlamento Europeu per "defensar les dones europees d'homes com vostè".

Satisfacció socialista

Els socialistes espanyols han rebut amb satisfacció la decisió de Tajani i han subratllat que "no pot sortir de franc a ningú" excedir-se en els límits de la llibertat d'expressió que imposa el "respecte als drets de les persones".

Les regles del Parlament Europeu exigeixen als eurodiputats que la seva conducta sigui sempre de " respecte mutu" amb la resta de membres i que no recorrin mai a un llenguatge difamatori, racista o xenòfob.

Racista, masclista, ultradretà i favorable a la pena de mort

L’any 2015, aquest polèmic eurodiputat polonès va ser suspès 10 dies de sou i va rebre una multa d’uns 3.000 euros per haver fet una salutació nazi durant un debat al plenari sobre tiquets de transport. Tanmateix, Korwin-Mikke va fer des de la seva tribuna diversos comentaris més de to racista i violent, com titllar els refugiats d'"escòria", que li van costar una altra sanció.

El polonès també va exigir la introducció de la pena de mort a la UE després dels atemptats de 'Charlie Hebdo', i ha arribat a negar que Adolf Hitler estigués al cas dels exterminis de l’Holocaust. Korwin-Mikke s’ha casat tres vegades i té 8 fills.