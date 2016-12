54.000 persones evacuades a Alemanya per desactivar una bomba de la II Guerra Mundial

260x366 El centre d'Augsburg, desallotjat / EFE/EPA El centre d'Augsburg, desallotjat / EFE/EPA

Unes 54.000 persones han estat evacuades aquest diumenge a Augsburg, una ciutat del sud-oest d'Alemanya, per tal de procedir a les tasques de desactivació d'una bomba de la II Guerra Mundial. La desactivació de l'artefacte, d'1,8 tones, ha requerit l'operació d'aquest tipus més important feta mai al país des del 1945.

Dos experts han aconseguit amb èxit desmuntar l'artefacte explosiu, de fabricació britànica, després de més de quatre hores de treball. Les forces de seguretat havien fixat les 10 del matí com a l'hora perquè els veïns abandonessin la zona de perill, d'1,5 quilòmetres de radi. Una zona que inclou el centre de la ciutat i diversos edificis emblemàtics del seu casc històric, com la catedral i l'ajuntament. No obstant això, els artificiers no han pogut començar a treballar fins al migdia, un retard motivat pel gran nombre de persones que han necessitat ajuda per abandonar els seus habitatges. 900 policies i centenars de bombers han participat en les tasques d'evacuació.

Les autoritats d'Augsburg, una ciutat d'uns 287.000 habitants, havien decidir fer la desactivació de la bomba coincidint amb el dia de Nadal, en considerar que suposaria una menor alteració per als veïns que si s'hagués dut a terme durant un dia feiner. Com a conseqüència d'això, la ciutat ha viscut un diumenge fantasmagòric, amb carrers deserts i tots els negocis tancats.

La bomba, llançada pels britànics durant la II Guerra Mundial va ser trobada per casualitat el passat dimecres durant unes obres. Es tracta d'un descobriment que no és del tot inusual a Alemanya, on periòdicament es troben artefactes explosius de la guerra. El que fa del d'aquest diumenge un cas especial, és el gran volum de gent que ha hagut de ser evacuada. La magnitud de l'evacuació s'ha degut al fet que la bomba era de grans dimensions i que es trobava en un centre urbà densament poblat.