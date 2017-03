Un ex-diputat rus, mort a trets al centre de Kíev

L’exdiputat comunista rus, Denís Voronenkov, ha estat assassinat dijous a trets al centre de Kíev, on vivia des de l’any passat fugint de la persecució de la justícia russa que l’acusa de corrupció i on s’havia convertit en un fort crític de la política de Moscou.

El tiroteig ha tingut lloc quan Voronenkov, juntament amb el seu guardaespatlles que ha tingut temps de ferir l’atacant, sortien d’un hotel del centre de la capital ucraïnesa. El guardaespatlles i l’atacant estan ingressats en un hospital i segons la policia ucraïnesa encara es desconeix la identitat de l’assassí però estan convençuts que es tracta d’un crim per encàrrec.

El president ucraïnès, Petró Poroixenko, ha titllat el crim “d’acte de terrorisme per part de Rússia” i creu que no és casualitat que hagi tingut lloc el mateix dia que les explosions en un magatzem de municions a la regió de Khàrkov, de les que les autoritats ucraïneses també sospiten que podria ser un acte de sabotatge per part de Rússia.

La principal versió de l’assassinat que baralla la policia és que Rússia hi està implicada. El vicecap de la Policia Nacional ucraïnesa, Aleksandr Vakulenko, ha informat de seguida que “entre les versions principals contemplem la possibilitat d’unes accions de la Federació de Rússia, enfocades a eliminar aquesta persona per les declaracions importants que feia i pel paper clau en els processos que van tenir lloc a Ucraïna”.

Voronenkov havia declarat al febrer en el judici contra l’expresident ucraïnès, Víktor Ianukóvitx, acusat d’alta traïció per haver abandonat el país durant els fets de la Maidan al 2014 i refugiar-se a Rússia. El Fiscal general ucraïnès, Iuri Lutsenko, ha informat que “en aquests moments les versions preliminars que examinem són tan la de l’assassinat per ser un testimoni del cas Ianukóvitx, com l’assassinat pel cas de contraban del Servei de Seguretat Federal de la Federació de Rússia”. Lutsenko ha dit que el testimoni de Voronenkov en el cas contra l’expresident era molt important per la investigació per entendre com Ianukóvitx va encobrir l’ocupació russa de Crimea abans del referèndum i la posterior agressió a l’est d’Ucraïna.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha qualificat “d’absurdes” les acusacions de Kíev que asseguren que darrere l’assassinat hi ha la pista russa i ha destacat que el que ha passat demostra que Ucraïna no ha pogut garantir la seguretat de Voronenkov.

El politòleg rus Stanislav Belkovski creu que en el moment tan tens que viuen ara les relacions russo-ucraïneses, després del bloqueig econòmic de Kíev de la setmana passada a les regions prorusses d’Ucraïna en conflicte i als bancs russos, “a les dues parts els interessa acusar-se mútuament per desacreditar-se”.

Al març del 2014 Voronenkov va votar a favor de l’annexió russa de Crimea però després d’haver fugit de Rússia la va qualificar de “gran error” i en una entrevista va dir que molts alts funcionaris s’hi oposaven i va ser decidida per un sol home, Vladímir Putin. Voronenkov havia obtingut la ciutadania ucraïnesa i vivia a Kíev amb la seva dona, Maria Maksàkova, una soprano del Teatre Marinski de Sant Petersburg.

Des del 3 de març que Voronenkov estava en ordre de recerca i captura perquè la justícia russa l’acusa d’estafa, falsificació de documents i d’embutxacar-se entre 1 i 2 milions de dòlars per la venda d’un edifici de 1500 metres quadrats a Moscou requisat il·legalment als seus propietaris. Voronenkov negava aquestes acusacions i assegurava que es tractava d’un cas polític contra ell. A més, l’exdiputat també va acusar l’exgeneral del Servei Federal de Seguretat de Rússia, Oleg Feoktistov, d’organitzar un atac contra la seva persona al 2007.