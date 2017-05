Un excap de l'FBI per investigar la trama russa

La Casa Blanca intenta calmar els ànims per la polèmica del cas de la trama russa i ha nomenat un excap de l'FBI com a investigador especial per supervisar la investigació sobre els presumptes nexes entre la campanya presidencial de Donald Trump i el Kremlin de Vladímir Putin. El departament de Justícia ha triat Robert Mueller, que havia dirigit l'agència entre el 2001 i el 2013, és a dir, que ha estat vinculat amb l' administració republicana de George W. Bush i la demòcrata de Barack Obama, que el 2011 va optar per allargar el seu mandat legal dos anys. Es dona la circumstància que Mueller va donar el relleu a James Comey, a qui el president va destituir la setmana passada per "pèrdua de confiança" per com havia gestionat la crisi dels correus electrònics de la candidata Hillary Clinton.

Després d'una setmana d'acusacions, de declaracions i contradeclaracions sobre les relacions de Trump amb Rússia, la Casa Blanca ha optat finalment nomenar un investigador especial, com li reclamaven els demòcrates, per treure l'entrellat de si el Kremlin va ajudar el republicà a guanyar les eleccions.

"La meva decisió [de nomenar Mueller] no suposa reconèixer cap delicte ni que es persegueixi ningú, ha afirmat el vicefiscal general, Rod Rosenstein, "Donades les circumstàncies excepecionals i l'interès públic, es requereix que les investigacions quedin sota l'autoritat d'algú que tingui cert grau d'independència" per tal que "el poble americà tingui total confiança" en els resultats.

En un breu comunicat, Trump ha insistit en la seva innocència. "Com he dit moltes vegades, una investigació exhaustiva confirmarà el que ja sabem: no hi va haver col·lusió entre la meva campanya i cap organisme estranger".

Dos homes units

Mueller arriba a la direcció de la investigació de la trama russa des d'un despatx d'advocats privats, on va recalar un cop va deixar l'FBI, precisament, rellevat per James Comey. Tots dos homes són força propers. Quan aquest, com a fiscal general en funcions dels Estats Units, es va enfrontar el 2004 al llavors president Bush pels programes secrets d'espionatge Stellar Wind de l'FBI i l'Agència de Seguretat Nacional (NSA) que considerava inconstitucionals, Mueller li va donar suport.

Conegut per la seva exigent gestió, a Mueller, de 72 anys, se'l reconeix haver salvat i reconvertit l'FBI de les cendres en què el va deixar els atacs de l'11-S a Nova York i Washington, que van revelar greus errors de seguretat en la prevenció d'uns atemptats preparats durant mesos i que van canviar per sempre el món.

La trama russa només fa que embolicar-se i dificultar, encara més, el govern de Trump. Les filtracions periodístiques que posen contra les cordes al president nord-americà no paren, i després que transcendís que havia demanat a Comey aturar la investigació sobre el seu assessor de seguretat, Michael Flynn, o que comentés amb el ministre rus informació confidencial de l'Estat Islàmic, a Trump l'han tornat a enxampar. En aquest cas es tracta de foc amic. El número dos dels republicans a la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, va insinuar ja fa un any que el llavors aspirant presidencial rebia pagaments de Putin, segons una declaració filtrada per 'The Washington Post'.

"Hi ha dues persones a les quals crec que paga Putin: [el congressista Dana] Rohrabacher i Trump", va afirmar McCarthy en una reunió amb col·legues republicans al Congrés, de la qual hi ha un enregistrament, que queda transcrit pel rotatiu. Present a la reunió, el president de la Cambra Baixa, Paul Ryan, va respondre a la insinuació de McCarthy exigint silenci a tots els presents: "Això és un 'off the record', sense filtracions, d'acord?".