Les execucions per pena de mort al món van caure un 37% el 2016

El 2016 hi van haver 1.032 execucions al món: un 37% menys que l'any anterior. Ho diu l'informe anual que fa Amnistia Internacional i que ha presentat aquesta matinada de dimarts. Tot i que la xifra mostra un descens, l'ONG denuncia que no és del tot real perquè falten dades de la Xina, un país amb una "escandalosa xifra d'execucions" no publicades.

La caiguda es deu principalment a una davallada de les execucions a l' Iran i al Pakistan, amb descensos del 42% i del 73% respectivament. Aquests dos, juntament amb l' Aràbia Saudita, l' Iraq i la Xina són els cinc països amb més morts en mans de l'Estat.

540x376 Font: Amnistia Internacional. / AI Font: Amnistia Internacional. / AI

"L'ús terrible de la pena capital a la Xina segueix sent un dels secrets letals del país" subratlla l'informe.

Per primera vegada des del 2006 els Estats Units, que l'any passat va registrar la xifra d'execucions més baixa des de fa 25 anys -20 morts-, no figura al capdavant de la llista. El nombre de condemnats a pena de mort el 2016 en aquest país -32- va ser el més baix des del 1973 i això demostra, segons Amnistia Internacional, que el poder judicial nord-americà "dóna l'esquena", per fi, a aquest tipus de sentències. Tot i això, als EUA encara hi ha 2.832 persones que esperen al corredor de la mort.



"L es execucions als EUA poden tornar amb força al 2017. El terrible número d'execucions programades en deu dies el proper mes d'abril, només a Arkansas, és un clar exemple de que la situació pot canviar ràpidament", assenyala l'ONG.

L'organització humanitària també mostra preocupació per la situació al Vietnam i a Malàisia, on fins ara no s'havia destapat el gran nombre d'execucions que s'hi duen a terme.