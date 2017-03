Osborne, un exministre conservador, diputat i director de diari

260x366 Osborne, en una imatge d'arxiu. / ANDA RIAN / EFE Osborne, en una imatge d'arxiu. / ANDA RIAN / EFE

George Osborne, exministre britànic conservador d'Economia, s'ha reinventat a través d'una estranya porta giratòria. L'exministre ha estat nomenat director del diari vespertí londinenc 'Evening Standard', segons ha anunciat avui el seu propietari, el rus Evgeny Lebedev, al seu compte de la xarxa social Twitter.

1/ Thrilled to announce the new editor of the @EveningStandard is @George_Osborne... — Evgeny Lebedev (@mrevgenylebedev) 17 de març de 2017

Osborne, de 45 anys, que mantindrà el seu escó com a diputat mentre emprèn la seva nova feina, assumirà el càrrec el proper maig malgrat no haver treballat anteriorment com a periodista. El seu nomenament ha sorprès tant al sector dels mitjans de comunicació d'aquest país com als cercles parlamentaris, a plantejar-se un possible conflicte d'interessos.

Segons assenyala avui el diari 'Financial Times', després de deixar el seu càrrec a l'executiu 'tory', després de triomfar l'opció del Brexit en el referèndum europeu del passat 23 de juny, Osborne ha combinat la feina de casa parlamentàries amb altres papers.

L'exministre 'tory' ha exercit una tasca d' assessorament al banc BlackRock, pel qual percep un salari anual brut de 747.000 euros; ha presidit la signatura Northern Powerhouse Partnership i ha estat convidat d'un programa acadèmic nord-americà dirigit per l'Institut McCain.

Com a director del vespertí britànic, un diari gratuït que arriba a uns 900.000 lectors diàriament, Osborne treballarà durant quatre dies a la setmana. "Com londinenc, sempre he sabut que el 'Evening Standard' és una institució que exerceix una part enorme en la vida de la ciutat i la seva gent", ha dit Osborne en anunciar-se el seu nomenament.

El magnat rus, propietari també de 'The Independent' ha elogiat qui va ser titular d'Economia del govern de David Cameron i s'ha declarat "orgullós de tenir un director de tant pes, que reforça la influència del 'Evening Standard' a Londres i el punt de vista polític - socialment liberal i econòmicament pragmàtic- coincideix amb molts dels lectors".