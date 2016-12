Una quarantena de morts en l'explosió d'un mercat de pirotècnia a Mèxic

36 morts i 72 ferits és, de moment, el balanç oficial de la tragèdia de dimarts a la nit al municipi mexicà de Tultepec, on sis explosions van desencadenar el caos en un mercat de pirotècnia.

Minuts abans de les 3 de la tarda, hora local, al mercat de pirotècnia de San Pablito va tenir lloc una onada d'explosions que van acabar amb la vida de 26 persones que eren al lloc, molt concorregut en la temporada nadalenca, o que hi treballaven.

Altres persones van morir en els centres de salut on van ser traslladats quan van arribar al lloc dels fets Protecció Civil, bombers i agents estatals i federals per apagar l'incendi i rescatar les víctimes.

Entre els ferits hi ha 37 homes, 25 dones i 10 menors d'edat. No obstant això, dels 72 hospitalitzats, 21 ja han rebut l'alta, segons el governador de l'Estat de Mèxic, Eruviel Àvila.

El nombre oficial de desapareguts continua sent una incògnita, a causa de la dificultat que hi ha per identificar les víctimes per la gravetat de les cremades.

La fiscalia va anunciar de seguida l' obertura d'una investigació, per si s'ha infringit la llei de focs i explosius.

Poc després de l'accident, a les xarxes socials van començar a circular vídeos del lloc de la catàstrofe, en què es veuen grans columnes de fum gris, així com explosions i focs artificials encesos.

El mercat tenia 300 negocis, tots amb els corresponents permisos municipals i federals i l'última inspecció es va fer al novembre.

Segons els testimonis presencials, tot va començar quan " un coet es va encendre i es va dirigir a un indret on hi havia una gran quantitat de material de pirotècnia".

Tultepec presumia que San Pablito era considerat " el mercat de focs d'artificis més segur de l'Amèrica Llatina", com va afirmar el govern municipal en un comunicat publicat el 12 de desembre, quan el lloc es preparava per a les multitudinàries compres amb motiu de les festivitats.

Lupe Hernández, una dona de 43 anys que era al mercat quan es va produir l'explosió, va assegurar a l'agència EFE que l'incident havia estat "l'ensurt més gran de la meva vida".

Un altre dels testimonis, Arturo Solano, estava fent unes compres al centre de Tutelpec quan va sentir l'explosió, i va anar al mercat a veure què havia passat: " El fum negre era penetrant, em vaig endur la meva àvia en cotxe, també el meu oncle i un desconegut. Ha estat terrible".