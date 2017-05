Diversos morts i ferits en una explosió en un concert a Manchester

Diverses persones han resultat mortes i ferides com a conseqüència d'una explosió que ha tingut lloc dilluns al vespre al Manchester Arena, un estadi de la ciutat anglesa. L'explosió, l'origen de la qual es desconeix, ha tingut lloc en acabar l'actuació al recinte de la cantant de pop americana Ariana Grande. La policia de Manchester parla de "víctimes mortals" i ferits, però de moment no dona més informació sobre què ha passat ni sobre el nombre exacte de víctimes.

Veïns de la zona on hi ha l'estadi havien dit a Twitter que havien sentit una explosió molt potent. Testimonis que eren a l'interior de l'estadi, parlen d'un soroll molt fort que ha tingut lloc just en acabar el concert. També diuen que l'explosió ha anat acompanyada de fum. En un primer moment s'ha especulat amb la possibilitat que hagués esclatat un globus, o un altaveu, però de moment es desconeix l'origen del so. El que està clar, és que hi ha hagut una detonació, forta, que alguns assistents han comparat amb un tro.

L'explosió ha provocat el pànic entre els assistents al concert, que han començat a córrer per sortir de l'estadi, entre crits. De moment es desconeix si els morts i ferits ho són com a conseqüència de la detonació o detonacions, o d'alguna allau humana. A l'exterior de l'estadi hi ha nombroses ambulàncies i equips d'emergència.

Els representants de la cantant han informat que Grande no ha patit cap ferida i que es troba bé. Al concert hi havia milers de persones, un públic majoritàriament molt jove, com correspon als seguidors de la cantant. L'estadi té capacitat per a 23.000 espectadors i aquest vespre estava pràcticament ple. Molts dels assistents al concert pes troben en estat de shock i asseguren haver vist persones amb ferides.

La policia ha tallat completament la zona, i també l'estació de tren que hi ha al costat de l'estadi, en ple centre de Manchester. En les immediacions de la zona hi ha agents armats, mentre que helicòpters de la policia sobrevolen la ciutat. Fins a l'estadi ha arribat una unitat de desactivació d'explosius, amb gossos ensinistrats.