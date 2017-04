Almenys 10 morts en una explosió al metro de San Petesburg

Una explosió ha tingut lloc aquest dilluns al metro de Satn Petersburg, per causes que encara es desconeixen. Fonts citades per Reuters apunten que hi ha almenys una desena de morts i un nombre indeterminat de ferits.

Passatgers abandonen l'estació de Sennay del metro de Sant Petersburg. / REUTERS

Els serveis d'emergència apunten que han estat dues explosions en dues estacions de la xarxa de metro, a l'interior de dos trens. Les imatges que han penjat els usuaris del metro es veu un vagó amb les portes rebentades.

Tota la xarxa de metro ha estat tancada i els serveis d'emergència estan evacuant els passatgers que hi havia a l'interior de les estacions.

El president rus, Vladímir Putin, es trobava a Sant Petersburg, la seva ciutat natal, on tenia previst reunir-se amb el seu homòleg bielorús, Aleksandr Lukaixenko . Putin ha afirmat que s'està investigant les causes i no descarta que sigui un acte de terrorisme. "Les causes no estan clares, és massa aviat. Anem a veure totes les possibles causes, el terrorisme, així com la delinqüència comuna".