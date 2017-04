Fortes explosions a l'aeroport de Damasc

Diverses explosions de gran magnitud podien sentir-se aquesta matinada des de Damasc. Les explosions haurien provocat un gran incendi molt aprop de l'aeroport de Damasc, a només 15 km de la capital siriana.

"L'explosió ha estat enorme i s'ha pogut sentir a Damasc", ha dit el director de l'Observatori sirià dels Drets Humans, Rami Abdel Rahman.

Tot i hi ha versions contradictòries i que les causes de l'explosió no han estat aclarides, alguns mitjans, com la televisió pro-Hezbollah Al-Manar, assenyalen un possible atac israelià. Tampoc no hi ha informacions sobre possibles víctimes.