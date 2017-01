Marine Le Pen diu que el 2017 serà "del despertar dels pobles d'Europa"

Només un dia després que Donald Trump assumís la presidència dels Estats Units a Washington, els líders populistes de dretes d’Europa han buscat plegats a Coblença, a l’oest d’Alemanya, l’escenari per a fer campanya de cara a les pròximes eleccions als seus països. No es tractava tant de fer política concreta sinó de mostrar-se simbòlicament com a amics i còmplices en el rebuig a la Unió Europea, més enllà de les diferències dels seus programes i de l’interès a aixecar fronteres.

El congrés de l’anomenada fracció Europa de les Nacions i la Llibertat, que va reunir per primer cop la francesa Marine Le Pen, l’holandès Geert Wilders i l’alemanya Frauke Petry, va ser repudiat per milers de manifestants que van respondre a la convocatòria de diversos sindicats, partits polítics, esglésies i associacions progressistes.

Segons la policia de Coblença, unes 3.000 persones s’hi van reunir per protestar contra la trobada populista. Una xifra que triplica la dels assistents al congrés. Entre els manifestants hi havia el vicecanceller socialdemòcrata alemany, Sigmar Gabriel, que va ser increpat per radicals d’esquerra.

Interactiu de l'extremadreta europea

Després del Brexit i el triomf de Trump, “ el 2017 serà el del despertar dels pobles d’Europa Central”, ha consignat, en la seva primera visita a Alemanya, Marine Le Pen, la líder del Front Nacional (FN) que aspira a ser presidenta a França aquest any.

També Wilders surt com a favorit en les eleccions holandeses al març; i, per suposat que Petry està ansiosa de dirigir Alternativa per a Alemanya (AfD) al Bundestag. “Cal un canvi espiritual-moral”, s'ha engrescat qui pretén presentar-se com a candidata a la cancelleria en les eleccions del 24 de setembre. Aquestes paraules ja les va pronunciar l’excanceller democratacristià Helmut Kohl fa més de 30 anys. No en va, l’AfD vol esgarrapar el màxim de vots a la dreta de la CDU que presideix la cancellera Angela Merkel.

Petry, criada en el règim de l'extinta RDA, ha retret al govern alemany i la Unió Europea la submissió dels ciutadans a “ un rentat de cervell que és més intel·ligent que l ’antiga propaganda socialista”. Segons la líder de l’AfD, amb aquesta mena de manipulació que posa en pràctica Berlín i Brussel·les, “la llibertat de l’individu i els guanys culturals dels estats europeus queden amenaçats”.

El congrés de Coblença ha estat organitzat pel marit de Petry i president de l’AfD al Rin del Nord-Westfalia, Marcus Pretzell, durament criticat per haver negat l’acreditació a periodistes de les televisions públiques ARD i ZDF, i dels periòdics 'Spiegel', 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' i 'Handelsblatt', entre d’altres.

“Les solucions als problemes europeus estan en aquesta sala. Els pròxims caps de govern són aquí”, ha pregonat Pretzell en obrir el congrés.

Quan Marine Le Pen ha pres la paraula no ha dubtat criticar Merkel i denunciar que “la política d’immigració és una catàstrofe”. La líder ultradretana francesa ha revlat alhora que “l’euro no ens connecta, sinó que ens encadena. Cada país ha de tenir el dret de sortir de la unió monetària”.

El nacionalisme, el rebuig a la UE i al multiculturalisme també ha estat compartit per Matteo Salvani, de la Lliga Nord italiana, Harald Vilimsky, del Partit de la Llibertat d’Àustria (FPÖ) i per Wilders, del Partit de la Llibertat d’Holanda (PVV). Aquest últim ha assegurat que els partits establerts “fomenten la islamització” i que com a conseqüència hi ha dones que “tenen por de mostrar els seus cabells rossos”. “Ahir [per divendres] va ser Amèrica, avui Coblença i demà una nova Europa”, ha afirmat Wilders, mentre concloïa que “Europa necessita Frauke [Petry] en comptes d’Angela [Merkel]”.