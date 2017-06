La família Echeverría: "Un fet trist s'està convertint en un de grandiós"

La família de l'espanyol Ignacio Echeverría, assassinat en l'atemptat de Londres de dissabte i que durant quatre dies va estar oficialment desaparegut, ha agraït per primera vegada a les autoritats britàniques la seva actuació i ha obviat les crítiques per la tardança a l'hora d'identificar el cadàver. Els germans d'Echeverría, Ana i Enrique, han acudit al jutjat que porta el cas per rebre informació de primera mà sobre les circumstàncies de la mort de l'home, de 39 anys i resident a la capital britànica des de feia un any i mig.

Els familiars han assistit a una vista a Londres amb el jutge Andrew Harris, al jutjat de Southwark, pròxim al lloc de l'atac terrorista, i han sigut informats que avui podran vetllar el seu germà, el cos del qual serà repatriat a Espanya previsiblement aquest dissabte.



A la sortida dels jutjats, Ana ha dit que la família viu una situació "molt trista i molt dura", però que gràcies a l'afecte i la solidaritat que els arriben de molts llocs "s'està convertint en alguna cosa més bonica i molt grandiosa". Les mostres de dolor es barregen amb les de reconeixement per l'actuació de l'home, que va intentar ajudar una dona que estava sent agredida clavant un cop de monopatí a l'agressor. Els testimonis presencials han explicat que els altres dos terroristes van atacar Echeverría .

Not all heroes wear cloaks, some go on skates, RIP Ignacio Echeverría pic.twitter.com/0dQca5PtZe — Malagón. (@malagonhumor) 7 de juny de 2017

"No tots els herois fan servir capa, alguns van en patins, DEP Ignacio Echeverría"



"Els oficials anglesos estan fent des d'un punt de vista personal tot el que poden per ajudar-nos i perquè puguem reunir-nos com més aviat millor, especialment la meva mare, amb el cos del meu germà", ha subratllat Anna, sense perdre l'enteresa en cap moment.

D'altra banda, la Policia Metropolitana de Londres (Met) ha negat les insinuacions d'un parent d'Echeverría recollides per alguns mitjans espanyols que l'home morís per trets policials durant la resposta a l'atac del Pont de Londres, en què van morir 8 persones i 48 més van resultar ferides.



Un portaveu de la Met ha dit a l'agència Efe que "no reconeix" les declaracions a la premsa espanyola que "un membre del públic va rebre un tret mortal de la policia", encara que ha precisat que un ciutadà sí que va resultar ferit de bala, però sense caràcter greu .



Amb tot, el cos ha demanat a través de les xarxes socials la col·laboració de testimonis que veiessin la nit de l'atemptat algun agent disparant trets contra els terroristes o si van veure els agressors atacant vianants.